Фестиваль русской оперы впервые пройдет в Иркутской области

Фестиваль русской оперы под открытым небом впервые пройдет в Приангарье. Он состоится с 10 по 17 августа 2019 года на территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Фото: Анна Сластина, ИА IrkutskMedia

– Основным организатором Фестиваля русской оперы является Иркутская областная филармония, а художественным руководителем проекта – заслуженный деятель искусств России Илмар Лапиньш. Илмар Артурович очень любит делать то, чего никто и никогда не делал. Это новация. В Иркутской области такие фестивали не проводились. У нас нет оперного театра, но любителей оперного искусства очень много. Это подтверждают всегда полные залы филармонии во время фестиваля «Дыхание Байкала» и концертов оперной музыки, – сказала Ольга Стасюлевич.Идея провести фестиваль оперы под открытым небом появилась летом прошлого года, когда среди памятников архитектуры Илимского острога в «Тальцах» была исполнена опера выдающегося русского композитора Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста». Это был масштабный и уникальный для региона проект, который осуществила Иркутская областная филармония. Исторические постройки служили естественными декорациями и создавали удивительную атмосферу XV века. Спектакль увидели более 800 зрителей.



На фестивале русской оперы в 2019 году планируют повторить «Царскую невесту» и представить премьеру еще одной оперы Н.А. Римского-Корсакова «Золотой Петушок». Оба автора этой сказки являются в этом году юбилярами. Во всем мире празднуют 220-летие великого русского поэта А.С. Пушкина, а со дня рождения композитора прошло уже 175 лет.



Идея исполнения оперного спектакля вне концертного зала насчитывает не одно столетие. Еще до революции московский парк «Сокольники» был своего рода летней резиденцией Большого зала консерватории. Сегодня музыкальные традиции возрождаются, и классическая музыка часто и очень органично звучит среди памятников архитектуры. В последние годы такие постановки были осуществлены в Казани, Санкт-Петербурге, Москве и Великом Новгороде.



Участие в Фестивале русской оперы в «Тальцах» примут – Губернаторский симфонический оркестр под управлением маэстро Илмара Лапиньша, Камерный хор Иркутской областной филармонии под руководством Елены Бояркиной, солисты филармонии, студенты и выпускники Иркутского областного музыкального колледжа им. Ф. Шопена, артисты Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского, приглашенные солисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Сербии. Сценографом проекта станет заслуженный деятель искусств России Александр Плинт.



– После постановки «Царская невеста» мы получили столько положительных отзывов от зрителей. Мы обещали публике повторить такого рода постановки под открытым небом. В этом году из областного бюджета на проведение фестиваля и постановку новой оперы выделено 6,8 млн рублей, – уточнила министр.