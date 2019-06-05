Минеральная вода «Иркутская» проводит необычную экологическую акцию

«Меняйся к лучшему вместе с Иркутской! Сделай первый шаг – сдавай пластик на переработку!»: под таким девизом в Иркутске стартовала акция «Иркутской» минералки. По ее условиям каждый может принести пустые ПЭТ-бутылки от минеральной воды «Иркутская» любого формата, обменять их на подарки и шанс выиграть главный приз – 50 000 рублей. Весь собранный в ходе акции пластик будет отправлен на вторичную переработку.

Цель акции - пропаганда бережного отношения к природе, к родному городу, привлечение внимания к необходимости внедрять современный, цивилизованный, экологичный подход к обращению с пластиковыми отходами.

«Мы выступаем за строгое соблюдение экологического законодательства. На всех объектах БАЙКАЛСИ Кампани уже много лет организован раздельный сбор отходов, большую часть которых мы направляем на вторичную переработку. Это часть нашей общей экологической политики» - отмечает генеральный директор компании Руслан Коковин.

Акция уже вызвала интерес жителей Иркутска и получила немало положительных отзывов в социальных сетях. Многие поддерживают инициативу БАЙКАЛСИ Кампани и готовы сдавать в пункт приема пустые бутылки не только от минеральной воды «Иркутская», но и другую пластиковую тару. Каждый день, до 23 июня пункт приема, установленный у фонтана напротив Дворца спорта «Труд» работает с 17:00 до 20:00.

Подробности акции можно узнать на сайте irkvoda.ru

БАЙКАЛСИ Кампани — российский производитель байкальской воды в сегменте премиум, ведущий производитель бутилированной воды из артезианских источников: природной воды «Жемчужина Байкала» (BAIKAL PEARL), минеральной лечебно-столовой воды «Иркутская», минеральной лечебно-столовой воды «Байкал Резерв» (BAIKAL RESERVE), а также глубинной байкальской воды BAIKAL430.