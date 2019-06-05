В Иркутске бойлеры за год подорожали на 19,5%

В Иркутске спрос на водонагреватели за год снизился на 0,7%, а предложение выросло на 7,2%. При этом бойлер в городе подорожал на 19,5% и сейчас продается в среднем за 8 290 рублей. В целом по стране показатели на рынке водонагревателей близки к значениям прошлого года, и бойлер в среднем стоит 7 430 рублей. Фото: remoo.ru

Спрос на бойлеры вырос по всей России

Традиционно раз в год россияне переживают отключение горячей воды и бойлеры становятся очень востребованными. Эксперты Авито узнали, что интерес к водонагревателям за год вырос в девяти крупнейших городах, а предложение – в шести.

В Иркутске спрос снизился на 0,7%, предложение выросло на 7,2%.В некоторых городах наблюдается интересная закономерность: на фоне значительного увеличения спроса заметно сокращается предложение. Так, Тольятти занял первое место по росту интереса к бойлерам (+43,3%), а число выставленных объявлений снизилось на 19,8%. Вторым по увеличению спроса стал Ижевск (+32,8%) – в нем предложение сократилось на 20,7%. В Волгограде изменения составили +17,9% и -10,5% соответственно. Вероятно, жители в этих городах стали активнее готовиться к отключению горячей воды и убрали объявления – ведь бойлеры нужны им самим.

В ряде городов динамика обратная: востребованность падает при растущем предложении. Например, Красноярск занял первое место как по снижению спроса на водонагреватели (-40,5%), так и по увеличению количества объявлений об их продаже (+23,1%). В этом городе срок отключения горячей воды сократился на одни сутки по сравнению с прошлым годом. В Казани предложение выросло на 14,3%, интерес упал на 31%. Очевидно, что в этом году отключение горячей воды вызывает меньше беспокойства у жителей этих городов, чем в прошлом, поэтому они и выставляют бойлеры на продажу.

В целом по России рынок водонагревателей стабилен: спрос вырос на 1,8%, а предложение сократилось всего на 0,3%.

Рейтинг городов по годовой динамике спроса и предложения водонагревателей, 2019-2018 гг.

Место по динамике спроса Город Динамика спроса Динамика предложения Место по динамике предложения 1 Тольятти 43,3% -19,8% 21 2 Ижевск 32,8% -20,7% 22 3 Ростов-на-Дону 17,9% -0,3% 8 4 Волгоград 12,9% -10,5% 16 5 Ульяновск 8,9% 21,0% 2 6 Воронеж 6,0% -10,1% 15 7 Новосибирск 5,3% -7,5% 11 8 Самара 4,8% -8,4% 12 9 Тюмень 1,3% -2,1% 9 10 Иркутск -0,7% 7,2% 4 11 Омск -1,5% -13,2% 18 12 Москва -1,8% -22,0% 23 13 Пермь -2,0% 2,1% 6 14 Нижний Новгород -5,2% -0,3% 7 15 Саратов -6,2% -11,3% 17 16 Уфа -7,1% -9,6% 14 17 Екатеринбург -10,6% -2,5% 10 18 Санкт-Петербург -12,9% -13,3% 19 19 Краснодар -19,6% 5,5% 5 20 Барнаул -21,3% -8,8% 13 21 Челябинск -27,6% -15,1% 20 22 Казань -31,0% 14,3% 3 23 Красноярск -40,5% 23,1% 1 Вся Россия 1,8% -0,3%

Где дешевле всего согреть воду

Средняя цена бойлеров на рынке изменилась: от сокращения на 56,6% в Перми до увеличения на 53,2% в Барнауле, при этом дороже всего водонагреватели стоят в Красноярске – 11 490 рублей. Это самый высокий ценник среди 23 крупнейших городов. А дешевле всего согреть воду и пережить отключение в Ульяновске – нагреватель обойдется в 4 320 рублей.

В масштабах всей страны средняя цена бойлера всего на 1,6% ниже прошлогодней и составляет 7 430 рублей.