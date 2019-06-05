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В Иркутске бойлеры за год подорожали на 19,5%

5 июня 2019

В Иркутске спрос на водонагреватели за год снизился на 0,7%, а предложение выросло на 7,2%. При этом бойлер в городе подорожал на 19,5% и сейчас продается в среднем за 8 290 рублей. В целом по стране показатели на рынке водонагревателей близки к значениям прошлого года, и бойлер в среднем стоит 7 430 рублей. 

<p>Фото: remoo.ru</p>

Фото: remoo.ru

Спрос на бойлеры вырос по всей России

Традиционно раз в год россияне переживают отключение горячей воды и бойлеры становятся очень востребованными. Эксперты Авито узнали, что интерес к водонагревателям за год вырос в девяти крупнейших городах, а предложение – в шести. 
В Иркутске спрос снизился на 0,7%, предложение выросло на 7,2%.В некоторых городах наблюдается интересная закономерность: на фоне значительного увеличения спроса заметно сокращается предложение. Так, Тольятти занял первое место по росту интереса к бойлерам (+43,3%), а число выставленных объявлений снизилось на 19,8%. Вторым по увеличению спроса стал Ижевск (+32,8%) – в нем предложение сократилось на 20,7%. В Волгограде изменения составили +17,9% и -10,5% соответственно. Вероятно, жители в этих городах стали активнее готовиться к отключению горячей воды и убрали объявления – ведь бойлеры нужны им самим.

В ряде городов динамика обратная: востребованность падает при растущем предложении. Например, Красноярск занял первое место как по снижению спроса на водонагреватели (-40,5%), так и по увеличению количества объявлений об их продаже (+23,1%). В этом городе срок отключения горячей воды сократился на одни сутки по сравнению с прошлым годом. В Казани предложение выросло на 14,3%, интерес упал на 31%. Очевидно, что в этом году отключение горячей воды вызывает меньше беспокойства у жителей этих городов, чем в прошлом, поэтому они и выставляют бойлеры на продажу.
В целом по России рынок водонагревателей стабилен: спрос вырос на 1,8%, а предложение сократилось всего на 0,3%.

Рейтинг городов по годовой динамике спроса и предложения водонагревателей, 2019-2018 гг.

Место по динамике спроса

Город

Динамика спроса

Динамика предложения

Место по динамике предложения

1

Тольятти

43,3%

-19,8%

21

2

Ижевск

32,8%

-20,7%

22

3

Ростов-на-Дону

17,9%

-0,3%

8

4

Волгоград

12,9%

-10,5%

16

5

Ульяновск

8,9%

21,0%

2

6

Воронеж

6,0%

-10,1%

15

7

Новосибирск

5,3%

-7,5%

11

8

Самара

4,8%

-8,4%

12

9

Тюмень

1,3%

-2,1%

9

10

Иркутск

-0,7%

7,2%

4

11

Омск

-1,5%

-13,2%

18

12

Москва

-1,8%

-22,0%

23

13

Пермь

-2,0%

2,1%

6

14

Нижний Новгород

-5,2%

-0,3%

7

15

Саратов

-6,2%

-11,3%

17

16

Уфа

-7,1%

-9,6%

14

17

Екатеринбург

-10,6%

-2,5%

10

18

Санкт-Петербург

-12,9%

-13,3%

19

19

Краснодар

-19,6%

5,5%

5

20

Барнаул

-21,3%

-8,8%

13

21

Челябинск

-27,6%

-15,1%

20

22

Казань

-31,0%

14,3%

3

23

Красноярск

-40,5%

23,1%

1
 

Вся Россия

1,8%

-0,3%

  
 

Где дешевле всего согреть воду

Средняя цена бойлеров на рынке изменилась: от сокращения на 56,6% в Перми до увеличения на 53,2% в Барнауле, при этом дороже всего водонагреватели стоят в Красноярске – 11 490 рублей. Это самый высокий ценник среди 23 крупнейших городов. А дешевле всего согреть воду и пережить отключение в Ульяновске – нагреватель обойдется в 4 320 рублей.
В масштабах всей страны средняя цена бойлера всего на 1,6% ниже прошлогодней и составляет 7 430 рублей.
 

Рейтинг городов по доступности бойлеров и изменение их средней цены за год

 

Город

Цена в рублях

Динамика цены

1

Ульяновск

4 320

-4,6%

2

Воронеж

4 970

23,3%

3

Челябинск

5 050

-14,7%

4

Саратов

5 100

15,9%

5

Пермь

5 130

-56,6%

6

Самара

5 720

-34,3%

7

Волгоград

6 160

0,5%

8

Новосибирск

6 210

-14,5%

9

Омск

6 440

13,8%

10

Тольятти

6 510

29,9%

11

Нижний Новгород

6 750

-8,9%

12

Уфа

6 830

11,1%

13

Барнаул

7 660

53,2%

14

Ижевск

7 660

23,9%

15

Тюмень

8 120

4,8%

16

Екатеринбург

8 150

10,1%

17

Иркутск

8 290

19,5%

18

Казань

8 910

5,3%

19

Краснодар

8 960

-11,7%

20

Ростов-на-Дону

9 300

-21,4%

21

Москва

9 950

-17,2%

22

Санкт-Петербург

11 240

16,5%

23

Красноярск

11 490

3,3%
 

Вся Россия

7 430

-1,6%
 

На Авито можно найти самые разные виды водонагревателей по всему диапазону цен и вместимости. Например, в Грозном за 33 000 рублей продается бойлер косвенного нагрева объемом 160 литров. Семидесятилитровый электрический бойлер в Москве предлагают за 5 000 рублей. Наконец, при необходимости можно приобрести огромный напольный бойлер на 500 литров в Сочи – он стоит 137 000 рублей.


<p>Фото: remoo.ru</p>
/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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