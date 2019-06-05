В Иркутске бойлеры за год подорожали на 19,5%

В Иркутске спрос на водонагреватели за год снизился на 0,7%, а предложение выросло на 7,2%. При этом бойлер в городе подорожал на 19,5% и сейчас продается в среднем за 8 290 рублей. В целом по стране показатели на рынке водонагревателей близки к значениям прошлого года, и бойлер в среднем стоит 7 430 рублей.
Спрос на бойлеры вырос по всей России
Традиционно раз в год россияне переживают отключение горячей воды и бойлеры становятся очень востребованными. Эксперты Авито узнали, что интерес к водонагревателям за год вырос в девяти крупнейших городах, а предложение – в шести.
В Иркутске спрос снизился на 0,7%, предложение выросло на 7,2%.В некоторых городах наблюдается интересная закономерность: на фоне значительного увеличения спроса заметно сокращается предложение. Так, Тольятти занял первое место по росту интереса к бойлерам (+43,3%), а число выставленных объявлений снизилось на 19,8%. Вторым по увеличению спроса стал Ижевск (+32,8%) – в нем предложение сократилось на 20,7%. В Волгограде изменения составили +17,9% и -10,5% соответственно. Вероятно, жители в этих городах стали активнее готовиться к отключению горячей воды и убрали объявления – ведь бойлеры нужны им самим.
В ряде городов динамика обратная: востребованность падает при растущем предложении. Например, Красноярск занял первое место как по снижению спроса на водонагреватели (-40,5%), так и по увеличению количества объявлений об их продаже (+23,1%). В этом городе срок отключения горячей воды сократился на одни сутки по сравнению с прошлым годом. В Казани предложение выросло на 14,3%, интерес упал на 31%. Очевидно, что в этом году отключение горячей воды вызывает меньше беспокойства у жителей этих городов, чем в прошлом, поэтому они и выставляют бойлеры на продажу.
В целом по России рынок водонагревателей стабилен: спрос вырос на 1,8%, а предложение сократилось всего на 0,3%.
Рейтинг городов по годовой динамике спроса и предложения водонагревателей, 2019-2018 гг.
|
Место по динамике спроса
|
Город
|
Динамика спроса
|
Динамика предложения
|
Место по динамике предложения
|
1
|
Тольятти
|
43,3%
|
-19,8%
|
21
|
2
|
Ижевск
|
32,8%
|
-20,7%
|
22
|
3
|
Ростов-на-Дону
|
17,9%
|
-0,3%
|
8
|
4
|
Волгоград
|
12,9%
|
-10,5%
|
16
|
5
|
Ульяновск
|
8,9%
|
21,0%
|
2
|
6
|
Воронеж
|
6,0%
|
-10,1%
|
15
|
7
|
Новосибирск
|
5,3%
|
-7,5%
|
11
|
8
|
Самара
|
4,8%
|
-8,4%
|
12
|
9
|
Тюмень
|
1,3%
|
-2,1%
|
9
|
10
|
Иркутск
|
-0,7%
|
7,2%
|
4
|
11
|
Омск
|
-1,5%
|
-13,2%
|
18
|
12
|
Москва
|
-1,8%
|
-22,0%
|
23
|
13
|
Пермь
|
-2,0%
|
2,1%
|
6
|
14
|
Нижний Новгород
|
-5,2%
|
-0,3%
|
7
|
15
|
Саратов
|
-6,2%
|
-11,3%
|
17
|
16
|
Уфа
|
-7,1%
|
-9,6%
|
14
|
17
|
Екатеринбург
|
-10,6%
|
-2,5%
|
10
|
18
|
Санкт-Петербург
|
-12,9%
|
-13,3%
|
19
|
19
|
Краснодар
|
-19,6%
|
5,5%
|
5
|
20
|
Барнаул
|
-21,3%
|
-8,8%
|
13
|
21
|
Челябинск
|
-27,6%
|
-15,1%
|
20
|
22
|
Казань
|
-31,0%
|
14,3%
|
3
|
23
|
Красноярск
|
-40,5%
|
23,1%
|
1
|
Вся Россия
|
1,8%
|
-0,3%
Где дешевле всего согреть воду
Рейтинг городов по доступности бойлеров и изменение их средней цены за год
|
Город
|
Цена в рублях
|
Динамика цены
|
1
|
Ульяновск
|
4 320
|
-4,6%
|
2
|
Воронеж
|
4 970
|
23,3%
|
3
|
Челябинск
|
5 050
|
-14,7%
|
4
|
Саратов
|
5 100
|
15,9%
|
5
|
Пермь
|
5 130
|
-56,6%
|
6
|
Самара
|
5 720
|
-34,3%
|
7
|
Волгоград
|
6 160
|
0,5%
|
8
|
Новосибирск
|
6 210
|
-14,5%
|
9
|
Омск
|
6 440
|
13,8%
|
10
|
Тольятти
|
6 510
|
29,9%
|
11
|
Нижний Новгород
|
6 750
|
-8,9%
|
12
|
Уфа
|
6 830
|
11,1%
|
13
|
Барнаул
|
7 660
|
53,2%
|
14
|
Ижевск
|
7 660
|
23,9%
|
15
|
Тюмень
|
8 120
|
4,8%
|
16
|
Екатеринбург
|
8 150
|
10,1%
|
17
|
Иркутск
|
8 290
|
19,5%
|
18
|
Казань
|
8 910
|
5,3%
|
19
|
Краснодар
|
8 960
|
-11,7%
|
20
|
Ростов-на-Дону
|
9 300
|
-21,4%
|
21
|
Москва
|
9 950
|
-17,2%
|
22
|
Санкт-Петербург
|
11 240
|
16,5%
|
23
|
Красноярск
|
11 490
|
3,3%
|
Вся Россия
|
7 430
|
-1,6%
На Авито можно найти самые разные виды водонагревателей по всему диапазону цен и вместимости. Например, в Грозном за 33 000 рублей продается бойлер косвенного нагрева объемом 160 литров. Семидесятилитровый электрический бойлер в Москве предлагают за 5 000 рублей. Наконец, при необходимости можно приобрести огромный напольный бойлер на 500 литров в Сочи – он стоит 137 000 рублей.