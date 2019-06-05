В Байкальске появится многофункциональный культурный центр

Первый камень в основание будущего многофункционального культурного центра заложили в городе Байкальске. Он станет одним из семи объектов, строительство которых планируется начать в 2019 году в Приангарье. Об этом сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на Ольгу Стасюлевич, министра культуры и архивов Иркутской области.

Многофункциональный культурный центр будет двухэтажным. Его общая площадь составит 1324 кв.м. На первом этаже будет располагаться кинозал на 120 мест с эстрадой, конференц-зал, выставочно-танцевальный зал, а также служебные и технические помещения, фойе. На втором этаже разместятся кружковые, помещения для групповых занятий, служебные и технические помещения. Здание полностью оборудуют для доступа в него маломобильных групп населения.В стенах нового центра будет работать краеведческий музей, музей бумаги и воды, творческие мастерские прикладного искусства и народных промыслов, детские студии, также сюда переедет театр «Люди».Строительство многофункционального культурного центра планируется начать в ближайшее время после проведения конкурсных процедур по определению подрядчика. Оно будет осуществляться в рамках государственной программы «Развитие культуры» на 2019-2024 годы. Общая стоимость строительства составляет 179,3 млн рублей. Заказчиком является администрация Байкальского городского поселения. Проект строительства был выбран из перечня типовых проектов многофункциональных культурных центров, представленных Министерством культуры Российской Федерации и уже реализованных, в частности, в городе Калачинске Омской области. – Необходимость в таком культурном центре, под крышей которого были бы объединены разные направления, назрела в городе очень давно. Безусловно, Байкальск нуждается в этом. Появление такого центра позволит создать необходимые условия для уже работающих коллективов и организаций, будет способствовать появлению новых, прибавит качественное разнообразие в культурной жизни города, привлечет молодежь, станет туристическим центром, – отметила Ольга Стасюлевич.