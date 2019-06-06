Зачем России столько золота?

Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) сообщал, что Центральный банк России лидирует по количеству приобретенного золота в первом квартале 2019 года. По данным WGC, Россия закупила за квартал 55,3 тонны драгметалла, таким образом, общее количество золотого резерва страны превысило 2,168 тыс. тонн (19% общей суммы резервов). В 2018 году Россия приобрела 274,3 тонны золота. Аналитик ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев разбирается, зачем России столько золота:

– После распада СССР золотой запас буржуазной России находился около нуля. Известно, что первый и последний президент СССР Михаил Горбачев хотел разделить золотой запас поровну между 15 советскими республиками. Однако в последний момент выяснилось, что делить, в принципе, особо нечего. Есть точка зрения, что советское золото было просто украдено, есть мнение, что оно было вывезено на Запад в обеспечение кредитов, которые брало последнее советское правительство.

Конечно, сейчас золото не играет той роли, которую играло в истории человечества много веков. Фактически в международной торговле и финансах место золота занял доллар США. И, несмотря на постоянные заявления конспирологов о скорой смерти доллара, позиции «американца» как международной резервной валюты по-прежнему очень прочны. Для центробанков, в том числе и для Банка России, пополнение золотых запасов является, прежде всего, диверсификацией международных резервов.

Что лучше, облигации США и Германии или золото – вопрос, который не имеет однозначного ответа, уверен эксперт Альпари. Любой инвестиционный инструмент характеризуется доходностью, ликвидностью и надежностью. Конфликт России с США пока что идет по нарастающей. И в текущей геополитической ситуации нет никакой гарантии, что однажды в будущем российские вложения в облигации промышленно развитых стран не будут просто заморожены. В этом отношении золото, конечно, более надежная (хотя и менее ликвидная) инвестиция, чем американские облигации.

Золото сейчас модно сравнивать с криптовалютами (сравнение лестное для последних). Но здесь, прежде всего, стоит отметить, что расходы на майнинг криптовалют не приводят к появлению материального объекта, в отличие от добычи золота. Криптовалютами не украшаются женщины, криптовалюты не используются в приборостроении, криптовалюты не надевают друг другу на безымянный палец брачующиеся и чистым сусальным биткоином не кроют купола в России.

В заключение стоит сказать, что судьба золотого запаса как СССР, так и Российской Империи до сих пор является предметом исследований не только историков, но и представителей различных спецслужб. В каждом случае следы ведут за границу.

Периодически к России выдвигаются различные финансовые претензии из-за рубежа. Последняя история – французские держатели облигаций железнодорожных компаний Российской Империи с требованиями на €30 млрд нынешними деньгами. Было бы правильно, если бы Министерство Финансов или Банк России провели историческую инспекцию и помогли гражданам подготовить соответствующие иски к недружественным России странам или группам иностранных граждан в возмещение ущерба за последние лет триста.

Получить что-то реальное с иностранных партнеров, конечно, вряд ли будет возможно. Однако данные шаги однозначно охладят пыл желающих выставлять финансовые требования к Министерству Финансов и Банку России. А то лично автора всегда волновал вопрос, почему самая проблемная с точки зрения суверенного долга страна юга Европы Греция не выставит своим партнерам по Евросоюзу требования финансовой компенсации за четвертый крестовый поход и разграбления Царьграда. Даже многие западноевропейские историки признают, что награбленные тогда крестоносцами византийские ценности стали стартовым капиталом для развития капитализма в Западной Европе.