ИАЦ «Альпари»: Рубль безуспешно пытается отыграть предыдущие потери

В среду в фокусе внимания большей частью оказались монетарные новости. С одной стороны, Минфин снова расширяет объем покупок валюты на новый отчетный период с 7 июня по 4 июля. Он приобретет валюты на 310,3 млрд руб. Это значит, что ежедневные объемы покупки иностранной валюты (долларов большей частью) составят около 16,3 млрд руб. Увеличение плана по покупке валюты может означать расширение потребности ведомства в финансах. Сам по себе рынок такие покупки почти не ощущает, но их совершенно точно стоит принимать во внимание.

С другой стороны, Минфин продолжает активно привлекать деньги через аукционы ОФЗ. Сегодня выпуск 26227 распродался на 47,5 млрд руб. при спросе в размере 112,5 млрд руб. При довольно скверной конъюнктуре это очень хороший результат, который поддерживает рубль.

Нефть снова сорвалась в «красную» зону, баррель Brent балансирует около $61,75, но снова увеличиваются риски более глобального снижения.

Доллар США в таких условиях стоит как приклеенный на уровне 65,15 руб., оставляя краткосрочный торговый коридор 65,00-65,50 в силе, как и среднесрочный 64-66 руб. К евро сейчас нет никаких вопросов. Пара евро/рубль извлекает максимум пользы из конъюнктуры и держится выше 73,30 руб.

Анна Бодрова, ИАЦ «Альпари»