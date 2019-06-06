ИАЦ «Альпари»: Позиции биткоина пошатнулись, но не так критично

С конца мая биткоин переживает не лучшие дни. За пять дней курс снизился на 18,4%. После первой волны продаж курс XBT восстановился на 76%. На часовом периоде не было видно истощения покупателей до тех пор, пока цена не просела с $8600 до $8327. И даже в этом случае после двух отскоков была уверенность в продолжении восходящего движения.

3 июня на торгах в Азии продавцы перешли в наступление, обвалив рынок до $7718. Что 30 мая, что 3 июня поведение участников были идентичным. При повышении волатильности резко уменьшилось количество ордеров на покупку. Соответственно продавцам потребовалось меньше денег, чтобы спровоцировать покупателей самих закрывать длинные позиции.

4 июня на торгах в Азии курс снизился до уровня $7435. От него цена восстановилась на 6,2%. Со свечи с максимумов 9111 объем примерно составил 20 млрд. долларов. Объёмные свечи на часовом периоде в среднем составляли $750 млн. Я считаю, что коррекционное движение могли спровоцировать EOS и BNB. Юань с 17 мая находится в боковом тренде. 16 мая замедлился рост пары xbtusd.

На момент написания обзора биткоин стоит $7745. Внутридневной максимум располагается на уровне $7900. На дневном ТФ есть четкая трехвоновая структура. Два падения примерно по размаху равны. Проливы напугали покупателей, которые открывались выше $7500, но общая картина указывает на продолжение Up – тренда. Ослабление тренда есть, но не критичное. Если цена сейчас опять будет восстанавливаться 3 дня со скоростью $300 в сутки, то тогда не избежать глубокой коррекции с целями в районе $6825 (38,2% от роста $3121 до $9111).

Что ждать в ближайшие дни?

До 8 июня 8:00 UTC придерживаюсь восстановления цены. Если за ориентир взять коррекцию с $7944 до $8860, то в нисходящем канале просматривается уровень $8327.

Много ордеров на продажу находится до $8200. Потом пустота. Как только цена приблизится к $8200 биржевой стакан точно быстро заполнится, а текущий стакан может выступать ловушкой покупателей. Так что можно выделить зону сопротивления $8200-$8350, поддержки – $7000 и $7200.

Владислав Антонов, ИАЦ «Альпари»