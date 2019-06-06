Банк «Открытие» и «ОПОРА РОССИИ» заключили соглашение о развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства

На Петербургском международном экономическом форуме президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин подписали соглашение о сотрудничестве.

В числе направлений сотрудничества, которые предусматривает документ – совместное развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, молодежного и женского предпринимательства, а также развитие банковских продуктов и услуг. Стороны будут реализовывать совместные информационно-аналитические, научно-просветительские и образовательные программы, проводить различные общественно значимые акции и тематические мероприятия с целью популяризации и повышения эффективности развития малого и среднего предпринимательства в различных регионах России.

«Сотрудничество с «ОПОРОЙ РОССИИ» - это важный для нас шаг, так как организация объединяет около 400 тысяч предпринимателей, которые создают более 5 миллионов рабочих мест. Также «ОПОРА РОССИИ» поддерживает молодёжное и женское предпринимательство, которые являются для нас одним из приоритетных сегментов. Мы рассчитываем на долгое и плодотворное сотрудничество», - заявил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

«Именно такой финансовый институт, как «Открытие», является надежным, долгосрочным и стратегическим партнером. Мы уверены, что подписанное сегодня Соглашение не только закрепит, но и придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству. Одним из его направлений, безусловно, должно стать повышение доступности кредитных ресурсов для малого и среднего бизнеса, разработка и внедрение иных программ поддержки», - прокомментировал президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.

Банк «Открытие» — надежный, системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» создана 18 сентября 2002 года. Основные задачи Организации – защита прав и интересов предпринимателей; создание благоприятного бизнес-климата в российских регионах; содействие обеспечению доступа малого и среднего бизнеса к имущественным и финансовым ресурсам; стимулирование развития предпринимательской активности и многое другое. Отделения «ОПОРЫ РОССИИ» созданы в 85 регионах РФ – это крупнейшая бизнес-сеть в России. Более 100 отраслевых союзов, ассоциаций, гильдий, иных членов формируют Ассоциацию «Некоммерческое Партнерство «ОПОРА» (составная часть «ОПОРЫ РОССИИ»). «ОПОРА РОССИИ» и Ассоциация «НП «ОПОРА» вместе объединяют около 400 тысяч малых и средних предпринимателей.

Содержательную платформу «ОПОРЫ РОССИИ» определяет многоформатная работа Центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства, комитетов и комиссий. Особое внимание организацией уделяется практической помощи предпринимателям. С 2003 года при «ОПОРЕ РОССИИ» действует Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, осуществляющее реальную поддержку предпринимателей в их конфликтах с органами власти. Один из приоритетов «ОПОРЫ РОССИИ» - международные проекты, связанные с поиском и налаживанием сотрудничества между МСП России и зарубежных стран, развитием экспорта. В настоящее время за рубежом работает 30 представителей Организации.