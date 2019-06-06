АСИ запускает проект по поддержке городского предпринимательства

В рамках Петербургского Международного Экономического Форума (ПМЭФ) принято решение о запуске совместного проекта АСИ и «Опоры России» по поддержке городского предпринимательства.

Центр городских компетенций АСИ и программа «Опоры России» «Ты – предприниматель» запускают совместную инициативу по поддержке городских предпринимателей.

«Программа АСИ «100 городских лидеров» стартовала в январе 2019 года, и уже в рамках отбора проектов мы получили более 500 заявок из 77 регионов страны. Обязательное условие участия в нашей программе – создание кросс-секторальной команды, включающей представителей бизнеса. – отмечает руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева. – Сегодня мы идем дальше и вместе с «Опорой России» запускаем сбор идей для городского предпринимательства на нашей платформе 100gorodov.ru. Именно малый и средний бизнес, совместно с городскими сообществами могут изменить наши города к лучшему, создать комфортную и устойчивую городскую среду.»

«В России с 2009 года реализуется федеральная программа «Ты – предприниматель». Сейчас предприниматели, прошедшие в прошлом эту программу, решили объединиться, стать наставниками, помочь открыть собственный бизнес начинающим, - комментирует председатель федерального комитета по молодежному предпринимательству «Опора России» Артем Андросов. – Для нас возможности краудплатформы 100gorodov.ru – это шанс собрать реальных бизнесменов со всей страны и создать новый вектор предпринимательства, направленный на городское развитие.»

Реализация совместного проекта АСИ и «Опоры России» по поддержке городского предпринимательства станет не только агрегатором инициатив на местах, но и позволит понять трудности, которые есть у предпринимателей при реализации проектов в городах, и как мы можем вместе им помочь, добавляют в АСИ.

Подать свой проект можно до 1 сентября на платформе www.100gorodov.ru0gorodov.ru.