Сегодня на сайте SIA.RU пройдет онлайн-трансляция конференции БКС по финансовой грамотности

В Иркутске в конференц-зале отеля Marriott Courtyard Irkutsk City Center сегодня, 6 июня, состоится конференция по финансовой грамотности «В ногу со временем: как заработать и приумножить капитал» с участием профессиональных участников фондового рынка. Своими знаниями и практическими рекомендациями о том, как грамотно использовать возможности инвестиционного рынка, поделятся ведущие эксперты финансовой группы БКС и ПАО «Московская Биржа».

Конференция будет транслироваться онлайн. Прямой эфир будет доступен для просмотра на иркутском деловом портале http://sia.ru/ и на сайте https://bcspremier.ru/ в 19:00 по местному времени (14:00 мск). Принять участие в конференции и адресовать свой вопрос экспертам онлайн смогут все желающие.

Модератором конференции выступит директор Северо-Западного филиала «БКС Премьер» в г. Санкт-Петербург Вадим Исаков. Он будет принимать дополнительные вопросы к спикерам в зале мероприятия и от онлайн-зрителей. За самые интересные вопросы участники конференции, в том числе из интернета, получат призы от организаторов.

Регистрация на мероприятие открыта по ссылке: https://bcspremier.ru/knowledge/events/28498-v-nogu-so-vremenem-kak-zarabotat-i-priumnozhit-kapital/?refid=10939