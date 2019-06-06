Венчурный фонд Сбербанка инвестировал в сервис по размещению рекламы на машинах такси

Венчурный фонд SBT Venture Fund II L.P. под управлением Fort Ross Ventures вложился в американский стартап FireFly. Раунд на $30 млн долл. прошел с участием Google Ventures, а также ряда других венчурных фондов.

Американский стартап позволяет демонстрировать гео-таргетированную цифровую рекламу с помощью двусторонних панелей на крышах такси. Панели оснащены экранами высокого разрешения, а также сенсорами, которые позволяют таргетировать рекламу и измерять эффективность ее показа в режиме онлайн.

Виктор Орловский, управляющий партнер Fort Ross Ventures:

«Мы проинвестировали, потому что считаем, что компания может стать крупным игроком в бизнесе наружной рекламы. Мы видим на рынке неудовлетворенный спрос на таргетированную геолокационную рекламу в офлайне. Сегодня рекламодатели уже привыкли к гибкой избирательной рекламе в интернете, но все еще вынуждены тратить большие деньги на не очень эффективную и негибкую наружную рекламу», сказал Firefly помогает заполнить этот вакуум — не только для крупных брендов и рекламных домов, но и для малого бизнеса. При поддержке очень солидных инвесторов с существенным ресурсом и знаниями в области рекламы, компания имеет все шансы стать национальным и глобальным лидером».

Каан Гунай, СЕО FireFly:

«Мы рады приветствовать Fort Ross Ventures в числе наших инвесторов. С помощью Fort Ross Ventures мы рассчитываем получить доступ на рынки Восточной Европы, России и Израиля. Мы строим большую глобальную компанию и рады партнерам, которые могут помочь нам выйти на глобальные рынки».

Владислав Крейнин, вице-президент, директор по маркетингу Сбербанка:

«Технология может быть очень востребована на рынке России, и мы ждем возможности протестировать ее в действии».

Компания до сих пор работала в Сан-Франциско и Лос-Анжелесе. Часть привлеченных в раунде средств будет потрачено на агрессивную экспансию в крупные города США, в том числе в Нью-Йорк, где компания планирует сразу же занять существенную долю рынка.