Сбербанк будет поддерживать моногорода

Сбербанк и Фонд развития моногородов (МОНОГОРОДА.РФ) подписали соглашение о сотрудничестве. Со стороны Сбербанка документ подписал заместитель Председателя Правления Анатолий Попов, со стороны «МОНОГОРОДА.РФ» — генеральный директор фонда, заместитель председателя ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

В рамках соглашения стороны намереваются оказывать совместную поддержку инициаторам инвестпроектов, зарегистрированным и планирующим предпринимательскую деятельность на территории моногородов. Также Сбербанк планирует выдавать банковские гарантии на обеспечение беспроцентных займов до 250 млн руб., выдаваемых фондом заемщикам.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Ситуация в моногородах всегда находится под пристальным вниманием государства. Важно принять меры для улучшения экономической ситуации и, как следствие, повышения уровня жизни проживающих там людей. Для этого необходима диверсификация экономики моногородов. Сбербанк, как крупнейшее финансовое учреждение страны, считает необходимым принимать участие в программе поддержки моногородов, и я уверен, что подписанное соглашение будет всячески этому способствовать».

Ирина Макиева, заместитель Председателя ВЭБ.РФ:

«Сотрудничество фонда и Сбербанка сделает получение беспроцентного займа доступным для предпринимателей из всех 317 моногородов. У банка широкая география присутствия. Надеемся, что это увеличит и количество заявок, и число инвесторов, получивших поддержку».

Моногорода — населенные пункты, экономическая деятельность в которых связана с единственным предприятием или группой тесно интегрированных между собой предприятий.