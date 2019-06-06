Состоялось годовое Общее собрание акционеров ВТБ по итогам 2018 года

5 июня 2019 года в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге под председательством Сергея Дубинина состоялось годовое Общее собрание акционеров банка ВТБ. На собрании присутствовали 2348 акционеров и представителей акционеров банка, в том числе 740 очно. Число участников собрания выросло на 46% по сравнению с прошлым годом.
В собрании акционеров также приняли участие члены Правления и Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, представители аудитора и Консультационного совета акционеров.
Мероприятие транслировалось через интернет в онлайн режиме на сайте банка ВТБ www.vtb.ru. Для удобства акционеров в ходе собрания была задействована система электронного голосования.
В ходе собрания акционеры приняли участие в обсуждении и голосовании по 14 вопросам повестки дня:
- Утверждение годового отчета Банка ВТБ (ПАО).
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО).
- Утверждение распределения прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2018 года.
- О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
- О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Банка ВТБ (ПАО).
- Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
- Избрание членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
- Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
- Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Банка ВТБ (ПАО).
- Утверждение аудитора Банка ВТБ (ПАО).
- Об утверждении новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).
- Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
- Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО).
Результаты голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров банка ВТБ будут опубликованы в установленные законодательством сроки.