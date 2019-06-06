Сбербанк предложил корпоративным клиентам электронный чек

Сбербанк реализовал электронный чек — возможность создания электронной заявки на выдачу наличных денежных средств с расчетного счета клиента. Электронный чек можно оформить в Сбербанк Бизнес Онлайн без посещения офиса банка. Бумажный чек при наличии такой заявки также не требуется.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Все наши новые инициативы по обслуживанию бизнеса направлены прежде всего на повышение удовлетворенности клиента, а значит, и его лояльности. Это правильный путь — мы делаем не так, как легче банку, а в деталях анализируем потребности бизнеса, стремимся экономить его время, во главу ставим заботу об интересах партнеров. Предлагаемый нами продукт — как раз из этого ряда».

Внедрение новой услуги сократило время совершения операций на 20%. В результате количество выдаваемых бумажных чековых книжек снизилось на 30%, а потребление бумаги уменьшилось на 100 000 листов.

За два месяца услугой воспользовалось более 10 000 корпоративных клиентов. По 15 тыс. электронных чеков выданы наличные на сумму 6 млрд руб.