Через Сбербанк Бизнес Онлайн за год подано 95 тысяч кредитных заявок

За год существования онлайн-сервиса с помощью Сбербанк Бизнес Онлайн было подано более 95 тыс. заявок и выдано кредитов на сумму более 17,5 млрд руб., сообщили на Петербургском международном экономическом форуме.

С помощью интернет-банка для бизнеса предприниматели без похода в отделение банка могут выбрать подходящие им кредитные продукты, дистанционно оставить заявку и загрузить необходимые документы. Сервис автоматически считывает размеры платежей, переплаты, анализирует и отображает связанные организации, строит по параметрам компании индивидуальные списки документов.

При этом, чтобы подать заявку на кредит через Сбербанк Бизнес Онлайн, необязательно быть клиентом банка и иметь расчетный счет. Регистрация состоит всего из двух шагов, клиенту даже не придется заполнять все поля самостоятельно — часть данных будет заполнена автоматически на основании ИНН организации.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы работаем над тем, чтобы наши клиенты, не выходя из дома, легко и быстро получали качественный сервис. Для этого мы автоматизируем все процессы, связанные с получением кредитных средств для бизнеса. Важным достижением для нас стало сокращение времени принятия решения по кредиту в полтора раза. Наша главная цель — дать возможность клиентам малого бизнеса получать финансирование в максимально короткие сроки и самыми удобными для них способами».

Команда сервиса работает над расширением продуктовой линейки. Сегодня представители малого бизнеса имеют возможность не только оставить заявку на кредитные продукты, но и оформить заявку на лизинг или факторинг, а также получить кредитную бизнес-карту или микрозаем. Автоматизированный сервис подачи заявок помог привлечь новых клиентов и снизить трудозатраты.