Связь-Банк – в Топ-10 по ипотечному портфелю

Связь-Банк сохранил позицию в ТОП-10 банков по объему ипотечного портфеля Высшей ипотечной лиги, по данным Аналитического центра компании «Русипотека».

Ипотечный портфель Банка по состоянию на 1 мая 2019 года достиг 72,4 млрд рублей, что позволило занять 9 строчку рейтинга.

В настоящее время Связь-Банк выдает ипотечные кредиты в Москве и регионах России по программам «Готовое жилье» от 10,25%, «Новостройка» от 9,75, «Военная ипотека» под 9,4%, «Рефинансирование ипотечных кредитов» от 10,75%.

Минимальный размер первоначального взноса по ипотечным кредитам составляет 15%.