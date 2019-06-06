Новости

Связь-Банк – в Топ-10 по ипотечному портфелю

6 июня 2019

Связь-Банк сохранил позицию в ТОП-10 банков по объему ипотечного портфеля Высшей ипотечной лиги, по данным Аналитического центра компании «Русипотека».   

Ипотечный портфель Банка по состоянию на 1 мая 2019 года достиг 72,4 млрд рублей, что позволило занять 9 строчку рейтинга.

В настоящее время Связь-Банк выдает ипотечные кредиты в Москве и регионах России по программам «Готовое жилье» от 10,25%, «Новостройка» от 9,75, «Военная ипотека» под 9,4%, «Рефинансирование ипотечных кредитов» от 10,75%.

Минимальный размер первоначального взноса по ипотечным кредитам составляет 15%.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Конференция БКС «В ногу со временем: как заработать и приумножить капитал», 6 июня 2019 г.
Сегодня на сайте SIA.RU пройдет онлайн-трансляция конференции БКС по финансовой грамотности
Франц Хеп: «Не жалейте времени на финансовое самообучение, иначе время ударит по вашему кошельку»
Евгений Тищенко: «Сегодня кризис, а завтра – нет»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании