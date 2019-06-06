Проект «Кадры нового поколения для местного самоуправления» стартовал в Приангарье

С 1 по 3 июня в гостиничном комплексе «Прибайкальская» прошел первый очный этап конкурса, организованный Министерством по молодежной политике Иркутской области. На площадке собралась самая активная молодежь области, чтобы приложить все усилия для совместной работы над общим развитием нашего региона.

Во время конкурса участники были разделены на двенадцать команд. Каждая из них прошла трехдневный интенсив, который включил в себя теоретический блок и практические занятия и игры. Во время лекций и мастер-классов участники познакомились с основами государственного и муниципального управления, получили навыки по работе с личным позиционированием, узнали, что включает в себя механика создания команды и многое другое. Не забыли организаторы и про спортивные и деловые игры, которые полностью основывались на полученных здесь знаниях.

Командам удалось пообщаться с заместителем председателя Правительства Иркутской области Антоном Логашовым, депутатом Законодательного собрания региона Артемом Лобковым и заместителем начальника управления Губернатора Иркутской области Александром Гоголевым в формате «Открытый диалог» и задать все интересующие вопросы.

«Завершился первый этап конкурса "Кадры нового поколения – 2019". Сказать, что это было круто – ничего не сказать. Трудно подобрать слова, чтобы описать все эмоции и восторг от мероприятия. Каждый день был максимально полезным, информативным, атмосферным и незабываемым. Но как все мы узнали и осознали – командой можно свернуть горы!» – делится своими эмоциями одна из участниц Александра Голубева.

По итогам сессии у команд сформировались двенадцать социально значимых идей, направленных на развитие местных территорий. Лидерами рейтинга среди участников стали Валентин Загородний и Любовь Брюханова, которым за короткое время удалось доказать высокий уровень навыков работы в команде и свой профессионализм в решении поставленных задач.Впереди еще два важных этапа, которые определят лучших из лучших, а также подготовят и вдохновят активную молодежь на подвиги, связанные с развитием Иркутского региона. Второй этап пройдет с 6 по 9 сентября, третий стартует в начале ноября 2019 года. Напомним, что конкурс «Кадры нового поколения для местного самоуправления» существовал с 2005 по 2012 гг. За это время в проекте приняли участие 508 человек, силами которых было реализовано более 180 социальных проектов в муниципальных образованиях региона.