В Красноярске пройдет I Сибирская конференция по корпоративному волонтерству

14 и 15 июня в Красноярске состоится I Сибирская конференция по корпоративному волонтерству. Организатором события выступает компания РУСАЛ при поддержке Национального совета по корпоративному волонтерству.

Конференция направлена на обмен технологиями и практиками реализации программ корпоративного волонтерства, объединение усилий компаний для реализации совместных волонтерских проектов, а также на презентацию вдохновляющих проектов корпоративного волонтерства. Деловая программа мероприятия включает в себя лекции, мастер-классы и воркшопы от ведущих экспертов в области корпоративного волонтерства. Неформальная часть конференции пройдет 15 июня в формате экологического квеста «День Енисея».

Конференция объединит на одной площадке менеджеров, реализующих системные программы корпоративного волонтерства, из РУСАЛа, МТС, KFC, Philip Morris, Deloitte, Дикси и других. Участниками форума также станут корпоративные волонтеры и представители общегородских и студенческих добровольческих движений из Красноярского края, Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областей.

В числе экспертов мероприятия – директор департамента социальных и коммуникационных проектов ОК РУСАЛ Рустам Закиев, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалев, менеджер медиапроектов ИД «Комсомольская правда», Валерия Кибец, руководитель волонтерского движения «Даниловцы» Юрий Белановский и др.

– Корпоративное волонтерство стало важной частью программ корпоративной социальной ответственности российского бизнеса: многие компании успешно реализуют такие программы, кто-то думает над тем, как их организовать и запустить у себя в организации. Мы переживаем этап становления корпоративного волонтерства в России, и сейчас очень важно найти решения для тех проблем, с которыми мы сталкиваемся, оказать методологическую, ресурсную и иную поддержку всем, кто развивает у себя это направление. Предстоящая конференция предоставит всем ее участникам прекрасную возможность обменяться опытом в этой сфере, – говорит директор департамента социальных и коммуникационных проектов ОК РУСАЛ, председатель Национального совета по корпоративному волонтерству Рустам Закиев.

I Сибирская конференция пройдет 14 июня в культурном пространстве «Каменка» (г. Красноярск, ул. ак. Павлова, 21).

Начало мероприятия в 9:00.

Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.

Экологический квест «День Енисея» стартует 15 июня с 10:00 на набережной Енисея в районе косы «Орлиха».

Для справки:

Национальный совет по корпоративному волонтертсву был создан в 2014 году по инициативе «Ассоциации менеджеров», компании РУСАЛ и ряда других организаций, чтобы консолидировать наработанный опыт и компетенции в сфере добровольчества, а также стимулировать развитие корпоративного волонтерства в России.

Национальный совет по корпоративному волонтерству объединяет лучших экспертов в этой области. В его состав входят более 30 крупных компаний, которые имеют огромный, а главное — успешный, опыт в развитии добровольческих программ.

По инициативе РУСАЛа региональные отделения Национального совета по корпоративному волонтерству открыты в Красноярске, Братске, Новокузнецке и Волгограде.

