В 2,6 раза за год вырос рынок аренды складов для личных вещей

Россияне с каждым годом всё больше заботятся о комфортном использовании пространства принадлежащих им квартир. Балконы и лоджии перестают быть местом для хранения вещей – эту функцию на себя берут специализированные кладовые. За год спрос на аренду складов индивидуального хранения вырос на четверть, а предложение увеличилось в 2,6 раза. Фото: pronovostroy.ru

За сохранность вещей и собственный комфорт россияне готовы платить: аренда склада с охраной подорожала в 2,2 раза, до 885 рублей в сутки (около 27 000 рублей в месяц), спрос на такой формат увеличился на 72% за год, а предложение удвоилось. Аренда склада без охраны выросла в цене лишь на 1%, до 8839 рублей в месяц, отмечают аналитики «Авито Недвижимость».

Классический формат – хранение вещей в боксах, но в последнее время растёт количество складов для паллетного хранения . Также активно развивается приём на хранение отдельных вещей: сезонное хранение шин (в среднем, 2,5 тысячи рублей за весь период); зимнее хранение мотоцикла, скутера или велосипеда (6000 рублей за весь период) и т. д.Май на рынке аренды складов для хранения личных вещей – один из пиковых месяцев: именно на него пришлось более трети всего спроса на услугу за пять месяцев с начала года. Спрос в мае 2019 года в сравнении с апрелем увеличился на 69%, предложение выросло на 6%. Стоимость аренды склада без охраны в мае увеличилась на 3%, до 9073 рублей в месяц.

Изменение стоимости аренды склада за месяц

Тип услуги Апрель 2019 года, руб. Май 2019 года, руб. Изменение в % Аренда неохраняемого склада для хранения личных вещей (цена за месяц) 8 828 9 073 +2,8% Аренда охраняемого склада (цена за сутки) 878 841 -4,2%