Новости

В 2,6 раза за год вырос рынок аренды складов для личных вещей

6 июня 2019

Россияне с каждым годом всё больше заботятся о комфортном использовании пространства принадлежащих им квартир. Балконы и лоджии перестают быть местом для хранения вещей – эту функцию на себя берут специализированные кладовые. За год спрос на аренду складов индивидуального хранения вырос на четверть, а предложение увеличилось в 2,6 раза.

<p>Фото: pronovostroy.ru</p>

Фото: pronovostroy.ru

За сохранность вещей и собственный комфорт россияне готовы платить: аренда склада с охраной подорожала в 2,2 раза, до 885 рублей в сутки (около 27 000 рублей в месяц), спрос на такой формат увеличился на 72% за год, а предложение удвоилось. Аренда склада без охраны выросла в цене лишь на 1%, до 8839 рублей в месяц, отмечают аналитики «Авито Недвижимость».

Классический формат – хранение вещей в боксах, но в последнее время растёт количество складов для паллетного хранения . Также активно развивается приём на хранение отдельных вещей: сезонное хранение шин (в среднем, 2,5 тысячи рублей за весь период); зимнее хранение мотоцикла, скутера или велосипеда (6000 рублей за весь период) и т. д.Май на рынке аренды складов для хранения личных вещей – один из пиковых месяцев: именно на него пришлось более трети всего спроса на услугу за пять месяцев с начала года. Спрос в мае 2019 года в сравнении с апрелем увеличился на 69%, предложение выросло на 6%. Стоимость аренды склада без охраны в мае увеличилась на 3%, до 9073 рублей в месяц.

Изменение стоимости аренды склада за месяц

Тип услуги

Апрель 2019 года, руб.

Май 2019 года, руб.

Изменение

в %

Аренда неохраняемого склада для хранения личных вещей (цена за месяц)

 

8 828

 

9 073

 

+2,8%

Аренда охраняемого склада

(цена за сутки)

 

878

 

841

 

-4,2%

 

«Изменение потребительского поведения горожан влияет на рынок: они предпочитают не хранить большое количество вещей в квартире. Балконы, которые раньше выполняли функцию кладовок, всё чаще оформляются как места отдыха, зоны для спортивных тренажёров, небольшие рабочие пространства. В итоге за год интерес к услугам по аренде складов для хранения личных вещей увеличился на 24%», – поясняет руководитель направления коммерческой недвижимости «Авито Недвижимость» Игорь Степанов.
Основные показатели мая 2019 года увеличились не только в сравнении с предыдущим месяцем, но и по отношению к маю 2018 года: предложение выросло в 2,3 раза, а спрос – в 2 раза. 

Изменение стоимости аренды склада за год

Тип услуги

Май 2018 года, руб.

Май 2019 года, руб.

Изменение

в %

Аренда неохраняемого склада для хранения личных вещей (цена за месяц)

 

9 007

 

9 073

 

+1%

Аренда охраняемого склада

(цена за сутки)

 

420

 

841

 

+100%

 

«Застройщики предпочитают разнообразить своё предложение, выпуская на рынок всё больше квартир с ровными фасадами, без балконов и лоджий. Многие покупатели отмечают, что для них это не является минусом, если в доме предусмотрены кладовые помещения. Рыночные показатели от месяца к месяцу подтверждают популярность складов для индивидуального хранения. Согласно различным аналитическим исследованиям, их заполняемость уверенно приближается к 100%, хотя ещё несколько лет назад более трети площадей пустовало», – добавляет Игорь Степанов.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Конференция БКС «В ногу со временем: как заработать и приумножить капитал», 6 июня 2019 г.
Сегодня на сайте SIA.RU пройдет онлайн-трансляция конференции БКС по финансовой грамотности
Франц Хеп: «Не жалейте времени на финансовое самообучение, иначе время ударит по вашему кошельку»
Евгений Тищенко: «Сегодня кризис, а завтра – нет»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании