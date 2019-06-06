В 2,6 раза за год вырос рынок аренды складов для личных вещей

Россияне с каждым годом всё больше заботятся о комфортном использовании пространства принадлежащих им квартир. Балконы и лоджии перестают быть местом для хранения вещей – эту функцию на себя берут специализированные кладовые. За год спрос на аренду складов индивидуального хранения вырос на четверть, а предложение увеличилось в 2,6 раза.
За сохранность вещей и собственный комфорт россияне готовы платить: аренда склада с охраной подорожала в 2,2 раза, до 885 рублей в сутки (около 27 000 рублей в месяц), спрос на такой формат увеличился на 72% за год, а предложение удвоилось. Аренда склада без охраны выросла в цене лишь на 1%, до 8839 рублей в месяц, отмечают аналитики «Авито Недвижимость».
Классический формат – хранение вещей в боксах, но в последнее время растёт количество складов для паллетного хранения . Также активно развивается приём на хранение отдельных вещей: сезонное хранение шин (в среднем, 2,5 тысячи рублей за весь период); зимнее хранение мотоцикла, скутера или велосипеда (6000 рублей за весь период) и т. д.Май на рынке аренды складов для хранения личных вещей – один из пиковых месяцев: именно на него пришлось более трети всего спроса на услугу за пять месяцев с начала года. Спрос в мае 2019 года в сравнении с апрелем увеличился на 69%, предложение выросло на 6%. Стоимость аренды склада без охраны в мае увеличилась на 3%, до 9073 рублей в месяц.
Изменение стоимости аренды склада за месяц
|
Тип услуги
|
Апрель 2019 года, руб.
|
Май 2019 года, руб.
|
Изменение
в %
|
Аренда неохраняемого склада для хранения личных вещей (цена за месяц)
|
8 828
|
9 073
|
+2,8%
|
Аренда охраняемого склада
(цена за сутки)
|
878
|
841
|
-4,2%
«Изменение потребительского поведения горожан влияет на рынок: они предпочитают не хранить большое количество вещей в квартире. Балконы, которые раньше выполняли функцию кладовок, всё чаще оформляются как места отдыха, зоны для спортивных тренажёров, небольшие рабочие пространства. В итоге за год интерес к услугам по аренде складов для хранения личных вещей увеличился на 24%», – поясняет руководитель направления коммерческой недвижимости «Авито Недвижимость» Игорь Степанов.
Основные показатели мая 2019 года увеличились не только в сравнении с предыдущим месяцем, но и по отношению к маю 2018 года: предложение выросло в 2,3 раза, а спрос – в 2 раза.
Изменение стоимости аренды склада за год
|
Тип услуги
|
Май 2018 года, руб.
|
Май 2019 года, руб.
|
Изменение
в %
|
Аренда неохраняемого склада для хранения личных вещей (цена за месяц)
|
9 007
|
9 073
|
+1%
|
Аренда охраняемого склада
(цена за сутки)
|
420
|
841
|
+100%
«Застройщики предпочитают разнообразить своё предложение, выпуская на рынок всё больше квартир с ровными фасадами, без балконов и лоджий. Многие покупатели отмечают, что для них это не является минусом, если в доме предусмотрены кладовые помещения. Рыночные показатели от месяца к месяцу подтверждают популярность складов для индивидуального хранения. Согласно различным аналитическим исследованиям, их заполняемость уверенно приближается к 100%, хотя ещё несколько лет назад более трети площадей пустовало», – добавляет Игорь Степанов.