Пенсионеры Братска научились пользоваться компьютером и освоили популярные виды хенд-мейда благодаря РУСАЛу

«Одноклассники», «Фейсбук» и «Вконтакте» для них теперь не просто названия, а новый мир. За три месяца братские пенсионеры стали уверенными пользователями Интернета и освоили популярные направления ручной работы. И всё это в рамках проекта «Время новых возможностей», который разработали в Братском политехническом колледже. Воплотить идею в жизнь удалось благодаря победе в конкурсе «Помогать просто» компании РУСАЛ.

Как сообщает БСТ, серию познавательных уроков для представителей старшего поколения провели педагоги политехнического колледжа. Необычные студенты очень ответственно подошли к обучению. Не только соцсетями, но и полезными сервисами научились пользоваться 12 человек. Теперь у них больше возможностей для саморазвития и общения.Освоением современных технологий авторы проекта не ограничились. Для своих учеников они провели и творческие занятия.Светлана Сапронова, руководитель проекта «Время новых возможностей»: «Такие были проведены мастер-классы как создание фоторамки, авторская игрушка, канзаш своими руками, плетение ковриков из детских колготок. Идея у нас возникла с той целью, чтобы найти возможность для их реализации, для их творчества, тем самым занять их свободное время».

Пенсионеры признались, что с радостью бы и дальше посещали такие занятия, но уже после окончания дачного сезона.