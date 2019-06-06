В рамках ПМЭФ Сергей Левченко планирует подписать соглашения с ООО «Газпром СПГ технологии» и АО «Группа «Илим»

Губернатор Сергей Левченко принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме

Сегодня в Санкт-Петербурге открылся XXIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Участие в мероприятии принимает Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Главная тема форума – «Формируя повестку устойчивого развития». Программа мероприятия состоит из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек – прежде всего». В программе около 120 мероприятий, в том числе пленарные заседания, панельные сессии, круглые столы, деловые завтраки и теледебаты.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, Сергей Левченко примет участие в пленарных заседаниях, заседании консультативной комиссии Государственного совета РФ по вопросу «Реализация национальных проектов: возможности и устойчивость региональных бюджетов» под председательством первого заместителя Руководителя администрации Президента РФ Сергея Кириенко.

Также запланированы рабочие встречи Губернатора с Министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным, Министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым, с исполнительным директором АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу» Ильей Ковалевым.

В рамках форума запланировано подписание Плана мероприятий по реализации соглашения между Правительством Иркутской области и Советом министров Республики Крым о социально-экономическом и культурном сотрудничестве.

Состоится подписание соглашения о развитии рынка производства и использования сжиженного природного газа между Правительством Иркутской области и ООО «Газпром СПГ технологии».

Будут подписаны соглашения о сотрудничестве с Правительством Республики Хакасия; с АО «Газпромбанк»; ряд соглашений о взаимодействии с федеральными Министерствами и крупными компаниями, осуществляющими свою деятельность на территории Иркутской области, по реализации комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в городе Братске.

Также состоится подписание дополнительного соглашения с АО «Группа «Илим» о социально-экономическом сотрудничестве.