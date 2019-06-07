Сбербанк и «Деловая Россия» заключили соглашение о партнерстве

Сбербанк и Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» заключили соглашение о партнерстве. В ходе Петербургского международного экономического форума документ подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Президент «Деловой России» Алексей Репик.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Благодаря "Деловой России" мы планируем сделать более эффективным диалог с бизнесом. Подписанное соглашение станет мощным стимулом для развития малого и среднего предпринимательства».

Стороны, в частности, договорились о совместном формировании экспертных оценок в денежно-кредитной сфере, а также о сотрудничестве по вопросам реализации инвестиционных проектов с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Для реализации взаимодействия разработана дорожная карта сотрудничества банка и общественной организации на 2019 год.

Алексей Репик, Президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»:

«В текущие, не простые в экономическом плане времена, бизнес особенно ценит надежность. Я абсолютно убежден, что в лице Сбербанка мы обретем надежного партнера на долгие годы».

По информации «Деловой России» особенно востребованными среди входящих в объединение представителей малого и среднего бизнеса могут быть предложения Сбербанка по кредитованию бизнеса с субсидированной ставкой, а также возможность для компаний, участвующих в реализации национальных проектов, получать целевые кредиты Сбербанка на пополнение оборотных средств и финансирование инвестиционных проектов технического перевооружения.