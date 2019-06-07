Банк «Открытие» подписал соглашение с Группой «Черкизово»

На полях Петербургского международного экономического форума банк «Открытие» подписал соглашение о намерениях по финансированию проектов Группы «Черкизово» в агропромышленном комплексе.

Соглашение определяет основные направления и формы взаимовыгодного сотрудничества Сторон при реализации проектов, предполагающих использование «Черкизово» различных финансовых продуктов, предоставляемых банком и его дочерними обществами.

Документ заключен сроком на три года и может быть продлен автоматически еще на три в случае взаимного согласия сторон.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

Группа «Черкизово» – крупнейший в России производитель мясной продукции. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки. Группа «Черкизово» включает в себя 9 птицеводческих комплексов полного цикла, 16 современных свинокомплексов, 8 мясоперерабатывающих предприятий, а также 9 комбикормовых заводов и более 287 тысяч га сельскохозяйственных земель. В 2018 году Группа «Черкизово» произвела около 1 млн тонн мясной продукции. Консолидированная выручка компании по итогам 2018 года составила 102,6 млрд рублей.

Преимущество компании – вертикальная интеграция, которая соединяет все звенья аграрной цепочки от выращивания зерновых до производства готовой продукции и позволяет гарантировать качество продукции на всех этапах. Приоритетным направлением для Группы «Черкизово» является высокое качество продукции и соответствие потребностям покупателей. О популярности продукции «Черкизово» в России свидетельствуют высокий уровень узнаваемости брендов и лояльность потребителей. www.cherkizovo.com