Банк «Открытие» и ГК «Инград» заключили соглашение о сотрудничестве

Банк «Открытие» и группа компаний «Инград» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили соглашение о двустороннем сотрудничестве.

Взаимодействие между банком и девелопером в рамках подписанного документа будет осуществляться по широкому спектру направлений, в который входят все виды финансирования - проектное, факторинговое и лизинговое, финансирование текущей и инвестиционной деятельности; установление документарного лимита, предоставление гарантий, аккредитивов, ведение всех форм, средств и способов расчетов, а также многое другое.

При этом «Открытие» и «Инград» отмечают, что вопросы проектного финансирования, в том числе с использованием механизма привлечения средств участников долевого строительства на счета эскроу, а также рефинансирования ранее выданных кредитов, будут являться приоритетными для обеих сторон.

Напомним, что в конце 2018 года с соблюдением новых требований 214-ФЗ банк «Открытие» предоставил ГК «Инград» кредитную линию в размере 4,75 млрд рублей для финансирования строительства нового жилого квартала в Москве.

Вице-Президент банка «Открытие» Екатерина Чиркова: «Инград» – одна из ведущих и наиболее технологичных девелоперских компаний на рынке. Доверие к банку «Открытие» со стороны «Инград» для нас особенно ценно и важно. Мы планируем расширять и развивать партнерские отношения.

Президент ГК «Инград» Павел Поселёнов: «Открытие» - один из первых российских банков, с которым мы уже ведем работу по новой схеме проектного финансирования. Эти полгода совместной деятельности показали перспективность дальнейшего сотрудничества. Поэтому было принято решение подписать соглашение, которое расширит круг нашего взаимодействия и будет взаимовыгодным механизмом для всех, включая будущих жителей наших кварталов».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

ГК «Инград» — крупная инвестиционно-девелоперская компания, которая ведет свою деятельность с 2012 года. Группа компаний «Инград» специализируется на строительстве жилых комплексов и микрорайонов комфорт и бизнес-класса, уделяя особое внимание формированию комфортной среды для жителей, созданию доступной и разнообразной образовательной, спортивной и бытовой инфраструктуры. В настоящее время INGRAD ведет реализацию восемнадцати проектов в Москве и Московской области. Компанию контролирует «Концерн «РОССИУМ» основного бенефициара Московского Кредитного банка Романа Авдеева.