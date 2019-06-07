Банк ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров, которое состоялось в Санкт-Петербурге 5 июня 2019 года. На собрании акционеров были утверждены годовой отчет банка за 2018 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год. Также на собрании было принято решение о распределении прибыли банка по результатам 2018 года в следующем порядке:
- чистая прибыль к распределению, всего - 230 906 903 335,16 рублей;
- отчисления в Резервный фонд – 11 545 345 166,76 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям – 14 239 456 640,85 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям первого типа – 5 164 109 976,47 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям второго типа – 7 416 433 382,68;
- нераспределенная чистая прибыль – 192 541 558 168,40 рублей.
Акционеры приняли решение о выплате дивидендов по результатам 2018 года в размере:
- 0,00109867761463259 рубля на одну размещенную обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 0,00024127074137541 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 0,0024127074137541 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.
Собрание определило следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2018 года: дивиденды выплачиваются денежными средствами, сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
- в течение 10 (десяти) рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года, является 24 июня 2019 года.
Собранием акционеров было принято решение в отношении выплаты вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в следующем размере:
- за работу в составе Наблюдательного совета – 4 600 000 рублей каждому;
- за председательство в Наблюдательном совете – 1 380 000 рублей;
- за работу в составе комитета Наблюдательного совета – 460 000 рублей каждому;
- за председательство в комитете Наблюдательного совета – 920 000 рублей каждому.
Также было принято решение о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в следующем размере:
- за работу в составе Ревизионной комиссии – 916 690 рублей каждому;
- за председательство в Ревизионной комиссии – 275 007 рублей.
Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета банка ВТБ в количестве 11 человек:
- Варниг Артур Маттиас;
- Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- Дубинин Сергей Константинович;
- Задорнов Михаил Михайлович;
- Костин Андрей Леонидович;
- Мовсумов Шахмар Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
- Силуанов Антон Германович;
- Соколов Александр Константинович;
- Тарасенко Оксана Валерьевна;
- Чистюхин Владимир Викторович.
Акционеры определили состав Ревизионной комиссии банка ВТБ в количестве 6 человек.
ООО «Эрнст энд Янг» было утверждено аудитором банка ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ВТБ за 2019 год.
Кроме того, акционеры утвердили новую редакцию Устава банка ВТБ, Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ВТБ, а также Положения о Наблюдательном совете.
Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров банка ВТБ будет опубликован в установленный законодательством срок на сайте www.vtb.ru.