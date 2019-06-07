Банк «Открытие» и правительство Республики Бурятия подписали соглашение о сотрудничестве

6 июня в рамках Международного Петербургского эконмического форума член правления банка «Открытие» Александр Пахомов и Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов подписали соглашение о сотрудничестве между правительством республики и банком «Открытие».

Документ предусматривает активную совместную работу по разработке и реализации инвестиционных проектов, финансированию инфраструктурных и социальных проектов, повышению качества банковского обслуживания населения и предприятий, улучшению доступности современных финансовых услуг банка «Открытие» на территории Республики Бурятия.

Банк «Открытие» планирует принять финансовое участие в реализации крупных инвестиционных проектов в регионе в сфере тяжелой, пищевой и легкой промышленности, предприятий агропромышленного комплекса, транспортно-логистических и таможенных комплексов, медицины и крупных торговых центров в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия до 2035 года.

Комментируя подписание соглашения, Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов отметил: «Республика Бурятия имеет амбициозные планы по развитию экономики и социальной инфраструктуры региона. Реализация планов невозможна без надежных партнеров. Мы уверены, что соглашение с банком «Открытие» станет одним из важных звеньев реализации стратегии региона».

«Главная задача банка «Открытие» в Республике Бурятия – стать в ближайшие годы ключевым звеном финансовой системы региона, и уже в скором времени реализовать ряд важных и необходимых для региона проектов. Банк готов оказывать финансовую поддержку региональному бюджету Республики, а также организовать выпуск облигационного займа Республики Бурятия, - сообщил член правления банка «Открытие» Александр Пахомов.

Сотрудничество банка с организациями бюджетной сферы предполагает улучшение доступности к финансовым услугам банка «Открытие» на территории Республики, предоставление льготных индивидуальных условий по кредитованию и бескомиссионному снятию наличных в банкоматах любых банков.

Банк планирует принять участие в кредитовании строительных организаций, осуществляющих строительство многоквартирных жилых домов по «Программе по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья» на 2019-2021 годы. Рассматривается также возможность предоставления льготного ипотечного продукта «Военная ипотека» для заемщиков АО «Ипотечная корпорация Республики Бурятия».

Финансовая организация готова участвовать в льготных лизинговых программах по реновации парка коммунальной техники.

На площадке МПЭФ также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с Гарантийным фондом Бурятии по кредитным договорам и банковским гарантиям. При поручительстве фонда будут реализованы совместные программы по кредитованию предприятий малого и среднего бизнеса региона. Банк заинтересован в поддержке начинающих и молодых предпринимателей, женщин-предпринимателей (программа «Мама-предприниматель») и будет принимать участие в совместных с фондом образовательных мероприятиях.

Банк «Открытие» намерен в ближайшее время усилить свои позиции в регионе благодаря масштабной интеграции с Бинбанком (с 1 января 2019 года). В составе объединенной сети под единым брендом «Открытие» - два офиса продаж в Улан-Удэ с зоной Private Banking и центром малого и среднего бизнеса. Банк занимает в регионе 8 место по количеству отделений, парк банкоматов насчитывает 13 устройств, в торгово-сервисных предприятиях установлено 374 POS-терминала.

По данным на 31.03.2019г., кредитный портфель банка в Республике Бурятия составляет 508 млн рублей по юридческим лицам, 233 млн рублей - по физическим. По размеру портфеля пассивов юридических лиц банк занимает на региональном рынке долю 5% (247 млн рублей), физических лиц – 3,1% (1,8 млрд рублей).

В планах банка в регионе до конца года - обеспечить высокую динамику развития розничного бизнеса, кредитования малого и среднего бизнеса, а также корпоративно-инвестиционного блока. Это произойдет за счет увеличения количества клиентов, запуска новых современных продуктовых предложений, индивидуального подхода ко всем категориям клиентов, обеспечения высококлассного сервиса «банка, с которым приятно иметь дело».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.