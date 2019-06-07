Университет бизнеса УРАЛСИБ запустил новый формат обучения, в дополнение к онлайн-семинарам и очным практикумам для предпринимателей – шпаргалки для роста бизнеса.

Шпаргалки – это видео-ролики продолжительностью до 2-х минут, в которых преподаватели Университета бизнеса Банка УРАЛСИБ рассказывают предпринимателям о важных и необходимых знаниях для роста бизнеса. Кроме того, при подготовке роликов эксперты Университета поделились собственными лайфхаками и инструментами, которые используют для развития собственного дела.

Каждую неделю на YouTube канале Университета бизнеса Уралсиб будут выходить короткие ролики, посвященные наиболее актуальным у слушателей Университета темам. Как увеличить продажи? Что сделать, чтобы клиенты возвращались? Как избежать кассового разрыва? С чего начать продажи в соцсетях? Обо всем этом можно будет узнать, подписавшись на Youtube-канал Университета бизнеса УРАЛСИБ.

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ стартовал в марте 2017 года. Это проект, который помогает начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать комплексные знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей Университета – профессиональные коучи и успешные бизнесмены. На сегодняшний день в «копилке» Университета бизнеса уже более 140 семинаров. Большая часть семинаров проходит в онлайн-формате. С момента запуска проекта более 140 тысяч человек посетили раздел Университета на сайте Банка, а число просмотров лекций на YouTube превысило отметку в 58 тысяч.