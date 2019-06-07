Доля искусственного интеллекта в прибыли Сбербанка составляет 30–40%

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин выступил на сессии «В погоне за искусственным интеллектом (ИИ). Кто победит в глобальном соревновании?», которая состоялась сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Модератором дискуссии выступил шеф-редактор телеканала РБК Кирилл Токарев. Среди выступающих были заместитель Председателя Правительства РФ Максим Акимов, президент Всемирного экономического форума Берге Бренде, специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и другие.

Участники сессии обсудили задачи, которые должна решить национальная стратегия в области искусственного интеллекта (ИИ). Речь шла о том, как соблюсти баланс между стимулирующим и ограничивающим государственным регулированием в этой сфере, организовать эффективное взаимодействие бизнеса, науки и государства для развития ИИ и сформировать на базе новых технологий конкурентоспособную на мировой арене российскую экономику будущего.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбербанк — один из пионеров внедрений технологий ИИ. В результате мы получили огромнейшее повышение производительности труда и нашей эффективности, а также существенное улучшение клиентского опыта. Большая часть кредитных решений в нашем банке уже принимается моделями ИИ и машинного обучения. Для юридических лиц мы разработали продукт ʺКредит за 7 минутʺ, в котором от заявки до выдачи денег проходит всего 7 минут, а кредит выдается на сумму до 2 млрд рублей. В банке работает более 2000 моделей на основе ИИ, это число постоянно растет, и каждая из этих моделей повышает производительность труда минимум на 30%. Доля ИИ в нашей прибыли уже составляет 30–40%, а в ближайшие годы достигнет 50–70%».

Максим Акимов, заместитель Председателя Правительства РФ:

«Технологическая гонка в сфере ИИ вышла на уровень государств. В 2017 году только пять стран инвестировали ресурсы в подготовку национальных стратегий развития ИИ. Сейчас этих стран больше 30, и Россия к ним присоединилась. В мире нарастает технологическая фрагментация, ужесточаются политики ключевых игроков и регуляторов в области ИИ. Поэтому те страны, которые хотят оставаться самодостаточными, обязаны работать над своей стратегией в этой сфере. Мы планируем привлечь из федерального бюджета около 90 млрд рублей на развитие ИИ и четко понимаем продуктовую линейку, на которой хотели бы сосредоточиться в ближайшие три года. По самым скромным оценкам, в горизонте до 2030 года вклад в ВВП от использования технологий ИИ составит от 1,1% до 2% ежегодного прироста».