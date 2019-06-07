Кибербезопасность: как защитить пользователя в условиях глобальной диджитализации

Сбербанк в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел дискуссионную сессию «Цифровые границы: как построить защиту в транспарентном мире?». Участники дискуссии обсудили перспективы создания безопасного и прогрессивного цифрового мира. Ключевыми вопросами стали развитие взаимодействия между государственными органами и частными компаниями, риски внедрения ограничительных мер в киберпространстве на государственном уровне, а также различные способы эффективной защиты пользователей в условиях глобальной диджитализации.

Модератором дискуссии выступил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Приглашенными спикерами сессии стали генеральный директор АО «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский, президент ПАО «МТС» Алексей Корня, вице-президент по кибербезопасности и защите данных Huawei Technologies Co.Ltd Мика Лауде, главный исполнительный директор Movencorp Inc. Бретт Кинг, экс-премьер Финляндской Республики, старший советник East Office Эско Ахо.

Открыть дискуссию Станислав Кузнецов (Сбербанк) предложил с вопроса: какой он – безопасный и прогрессивный цифровой мир 2022? Было предложено четыре подхода. Первый — с отсутствием любых стандартов и правил, функционирующий по принципу «полной свободы». Второй — с частичным регулированием по отдельным международным стандартам. Третий путь — развитие киберпространства с полным регулированием по международным и национальным стандартам и жесткими цифровыми границами. И четвертый вариант говорил о том, что цифровой мир всегда будет полон угроз, в связи с чем на смену существующему интернету придут качественно новые глобальные сети и возникнут совершенно иные подходы к защите киберпространства.

В ходе обсуждения предложенных вариантов, участники сессии сошлись на том, что путь «полной свободы» действий невозможен для безопасного развития цифрового мира. Так, Евгений Касперский («Лаборатория Касперского») определил, что «ничего не меняя, мы копаем себе яму. С другой стороны, жесткое регулирование со стороны государства — это тоже путь в никуда». На его взгляд в будущем на смену понятию кибербезопасности придет понятие «компьютерного иммунитета», когда любые попытки несанкционированного взаимодействия с системами будут автоматически отвергаться системами.

Эско Ахо (East Office) заметил, что тем не менее безопасность в условиях глобальной цифровизации невозможно обеспечить без активного участия государства. «Необходим диалог между правительствами и компаниями. Искусственный интеллект и блокчейн позволят найти решения по защите от киберпреступности. Человечество не в первый раз сталкивается с подобными вызовами — новые технологии приносили и опасности, с которыми человечество справлялось».

Бретт Кинг (Movencorp Inc) обратил внимание на то, что у современных компьютерных технологий действительно нет иммунитета, и поэтому они уязвимы. «Иммунитет обеспечат только новые, ранее не применявшиеся решения, основанные на принципиально других подходах. Прежде всего – квантовых вычислениях. Это будет лучшим решением на этом пути».

Мика Лауде (Huawei Technologies Co) рассказал об опыте Huawei по развитию бизнеса в Китае (в Китае уже более 15 лет успешно работает так называемый «Великий китайский фаервол»). «Да, мы работаем с цифровыми границами, но они не выстоят в будущем. Будущее за открытостью. Если жестко регулировать принципы работы в сети, то так или иначе компаниям будет нанесен ущерб, конкуренция снизится. Чтобы этого избежать необходимо частное и государственное партнерство. Кибербезопасность для компании — вопрос жизни и смерти. Но нужен баланс во взаимоотношениях бизнеса и государства на этом поле, нужен эволюционный подход».

По мнению Станислава Кузнецова, сейчас в каждой серьезной компании существуют свои собственные стандарты, по которым выстраивается внутренняя кибербезопасность, «однако пришло время, когда надо объединиться и выработать общие требования».

Алексей Корня («МТС») указал на необходимость сохранения резервных возможностей и альтернативных решений. «Если в России в будущем будет лишь одна 5G сеть, на базе которой функционируют все операторы связи, и она упадет, то мы окажемся в безвыходной ситуации. Вот почему нужна конкуренция – единая инфраструктура для всех операторов связи влечет за собой большие риски. Однако правила игры должны быть общими для всех участников».

Бретт Кинг, автор нескольких популярных книг по банковской тематике заметил, что если сейчас для киберпреступников целью №1 являются банки, то в будущем изменится само понятие банка и денег. «Технологии AI и блокчейн — вот банк будущего, банк 5.0. Сегодня преступники используют приемы социальной инженерии, опираясь на личную информацию о пользователях, которую они черпают из сетей. В «банке 5.0» системы защиты будут построены на технологиях биометрии и аутентификации, изменятся основополагающие принципы взаимодействия с клиентами».

В конце беседы Эско Ахо также подчеркнул, что: «Цифровые технологии позволили миру решить много проблем, сделали мир более безопасным и быстрым. Но они же принесли с собой и опасности. Будущее, расширяя наши возможности, открывает границы и для плохого, и для хорошего. 5G приведет не только к тому, что мир станет быстрым и транспарантным: полностью поменяется инфраструктура и принципы взаимодействия — государства, компаний, пользователей».

Завершая сессию, Станислав Кузнецов поблагодарил всех участников и напомнил, что более подробно эта и другие темы, связанные с глобальной киберустойчивостью и международной коллаборацией в этой сфере, будут обсуждаться на II Международном конгрессе по кибербезопасности, который Сбербанк проведет в Москве 20-21 июня 2019 года.

Международный конгресс по кибербезопасности — уникальная платформа, объединяющая представителей органов государственной власти, лидеров мирового бизнеса и признанных экспертов отрасли для открытого диалога по наиболее острым вопросам обеспечения кибербезопасности в условиях глобальной дигитализации. Первый Конгресс, организованный ПАО Сбербанк при поддержке Ассоциации банков России и АНО "Цифровая экономика", состоялся в Москве 5-6 июля 2018 г. и объединил свыше 2500 участников, 700 организаций из более чем 50 стран.