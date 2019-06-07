Средняя зарплата байера в Иркутске составляет 59 000 рублей в месяц

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты байеров в 70 крупнейших городах России, в том числе в Иркутске. Фото: intermoda.ru Так, по данным Superjob, байер в этом городе в среднем получает 59 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 100 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 82 000 рублей в месяц.

В Красноярске средний доход аналогичного специалиста составляет 58 000 рублей, в Чите – 62 000 рублей, в Улан-Удэ – 53 000 рублей в месяц.

Справка:

Кем можно работать в fashion-индустрии? Дизайнером, модельером, моделью, стилистом. А еще? Байер – профессия, которая уже давно является востребованной в европейских странах, но пока еще новой и малоизвестной для России.



Байер – это человек, осуществляющий закупки партии товаров для компании заказчика. Он преимущественно работает в сфере fashion-индустрии. Профессия обязывает постоянно путешествовать, посещать презентации, показы, выставки, вести переговоры с представителями отечественных и зарубежных брендов. Нередко байеров ищут компании, занимающиеся реализацией мебели, косметики, аксессуаров для автомобилей и иных товаров. Преимущественно байеры взаимодействуют с ассортиментом высокого ценового сегмента, ориентируясь на VIP-клиентов.

Байер должен уметь формировать уникальное торговое предложение, оценивать риски, используя инструменты менеджмента и экономики. Эта профессия находится на стыке логистики, менеджмента, а также дизайна и моды.