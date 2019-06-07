ЭТП Газпромбанка и БКС Банк договорились объединить экосистемы для малого бизнеса

6 июня 2019 года БКС Банк и Электронная торговая площадка Газпромбанка подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Церемония подписания прошла на презентационном стенде Газпромбанка в ходе Петербургского международного экономического форума.

В рамках соглашения ЭТП ГПБ и БКС Банк договорились развивать сервисы Финансового супермаркета, принадлежащего Площадке. Речь идет об электронных банковских гарантиях для участия и обеспечения государственных закупок, тендерных кредитах и займах на исполнение контрактов, а также сервисах по тендерному сопровождению.

«Наша цель — помочь малому и среднему бизнесу успешно участвовать в электронных торгах государственных, муниципальных и корпоративных заказчиков, — отметил генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов. — Для этого мы совместно с БКС Банком планируем создавать и продвигать специализированные финансовые сервисы и цифровую инфраструктуру. Например, организуем совместное продвижение услуг по выдаче квалифицированных сертификатов электронных подписей (КЭП), предоставляемых Удостоверяющим центром «ЭТП ГПБ Консалтинг».

Также предприниматели-клиенты ЭТП ГПБ получат доступ к онлайн-сервисам банка Сфера*. В частности, речь идет об удаленной регистрации ИП и ООО, бесплатной КЭП, рассчетно-кассовом обслуживании, онлайн-бухгалтерии и юридических консультациях для малого бизнеса. Помимо этого, Сфера предложит клиентам Площадки услуги электронного документооборота, финансовой аналитики и конструктора документов.

«Малый и средний бизнес остро нуждается в появлении цифровой экосистемы, которая обеспечивала бы простой, легкий и эффективный доступ к государственным торгам. Партнерство с ЭТП ГПБ — важный шаг для построения такой экосистемы для предпринимателей — тех, которые уже участвуют в торгах, и тех, кто только рассматривает такую возможность, — рассказал председатель правления БКС Банка Дмитрий Пешнев-Подольский— За последний год мы запустили два успешных цифровых продукта для предпринимателей под брендом банка „Сфера“: расчетно-кассовое обслуживание и электронные банковские гарантии. Направление банковских гарантий создано на основе технологий одного из резидентов Фонда Сколково. За первые шесть месяцев работы сервис электронных банковских гарантий выдал свыше 1000 гарантий малому и среднему бизнесу на общую сумму более миллиарда рублей».

До конца 2019 года ЭТП ГПБ и БКС Банк планируют запустить комплексный продукт, закрывающий все финансовые потребности участников тендеров.

Справка о компаниях

Электронная торговая площадка Газпромбанка (ЭТП ГПБ) — оператор электронных торгов, дочернее предприятие Газпромбанка (Банк ГПБ (АО)). Основные направления деятельности — проведение торговых процедур для субъектов 44-ФЗ, 223-ФЗ и коммерческих заказчиков. ЭТП ГПБ создана в 2012 г. как межотраслевая торговая площадка для проведения закупочных процедур предприятий Группы «Газпром» и корпоративных клиентов Газпромбанка. Первые закупочные процедуры были размещены на ЭТП ГПБ в августе 2012 г. Согласно докладам Минэкономразвития, с 2014 г. ЭТП ГПБ стабильно входит в ТОП-3 электронных площадок, где ведутся закупки по Федеральному закону Российской Федерации от 20 июля 2011 года № 223-ФЗ. В 2018 году ЭТП ГПБ вошла в спиок площадок, отобранных для размещения государственного заказа в рамках 44-ФЗ.

АО «БКС Банк» (универсальная лицензия на осуществление банковских услуг № 101 от 29.11.2018) — коммерческий банк, входящий в состав финансовой группы БКС, реализующий стратегию построения универсального цифрового банка. БКС Банк объединяет четыре бизнес-линии: цифровой банк для розничных клиентов, кредитный маркетплейс Одобрим.ру, цифровой банк для предпринимателей Сфера и корпоративный банковский бизнес. К 2022 году БКС Банк ставит цель по привлечению и обслуживанию миллиона физических лиц и 500 тыс. предпринимателей.

Единственный акционер БКС Банка — ООО «Компания БКС» — входит в число лидеров среди российских брокеров по оборотам, по темпам роста региональной сети и клиентской базы. АО «БКС Банк» осуществляет деятельность по всей территории России, имеет филиал в г. Москва и насчитывает 52 кредитно-кассовых офисов в регионах страны.

* Система «Банк Сфера» — корпоративная информационная система, предназначенная для удаленного обслуживания клиента с использованием сети интернет (в т.ч. с использованием мобильного приложения), обеспечивающая, в том числе, подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов клиента, включая платежные документы клиента в электронном виде и предоставление информации о движении средств по счетам, в том числе с использованием карты.

Услуги оказывает АО «БКС Банк», универсальная лицензия ЦБ РФ№ 101 от 29.11.2018.

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