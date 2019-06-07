«Перекрёсток» и БКС Банк выпустят цифровую карту рассрочки

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, объявляет о заключении соглашения о сотрудничестве торговой сети «Перекрёсток» и БКС Банка. Документ подписали главный финансовый директор Х5 Retail Group Светлана Демяшкевич и председатель правления БКС Банка Дмитрий Пешнев-Подольский в рамках Петербургского международного экономического форума.

Стороны договорились о запуске цифровой карты рассрочки для покупателей сети «Перекрёсток». С помощью виртуальных карт клиенты получат возможность совершать покупки в кредит с льготным периодом. Оформление цифровых карт будет производиться практически мгновенно и доступно во всех супермаркетах сети. Для одобрения кредитного лимита покупателям будет достаточно предоставить паспортные данные.

Светлана Демяшкевич, главный финансовый директор Х5 Retail Group: «Комфорт и удобство покупателей — один из наших приоритетов, поэтому мы стремимся предоставить им максимально широкий выбор инструментов оплаты, в том числе с помощью новых цифровых сервисов. В целом карта рассрочки — это рациональная альтернатива кредитным картам для покупателей с высоким кредитным рейтингом. Продукт имеет большой потенциал развития в продуктовом ритейле, который можно полнее реализовать благодаря его диджитализации и цифровизации».

Дмитрий Пешнев-Подольский, председатель правления БКС Банка: «БКС Банк последовательно реализует стратегию создания универсального цифрового банка. Наш опыт по созданию цифровых банковских продуктов позволит максимально бесшовно встроить новый сервис рассрочки в экосистему „Перекрёстка“ от личного кабинета клиента до QR-кодов в оформлении торговых залов. Также накопленная БКС Банком экспертиза по разработке цифровых сервисов выразится в удобстве нового продукта для покупателей „Перекрёстка“, в том числе в беспрецедентно быстром оформлении карты в течение трех минут».

Справочная информация:

X5 Retail Group N.V. (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа1, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA) — ведущая продуктовая розничная компания России. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток» и гипермаркетами под брендом «Карусель».

На 31 марта 2019 г. под управлением Компании находились 14 779 магазинов с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 13 917 магазинов «Пятерочка», 771 супермаркет «Перекресток» и 91 гипермаркет «Карусель». Под управлением Компании находится 41 распределительный центр и 3 837 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.

За 2018 г. выручка Компании составила 1 532 537 млн руб. (24 439 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA составил 109 871 млн руб. (1 752 млн долл. США), а чистая прибыль составила 28 642 млн руб. (457 млн долл. США). В 1 кв. 2019 г. выручка Компании составила 405 864 млн руб. (6 138 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA составил 29 473 млн руб. (446 млн долл. США), а чистая прибыль составила 9 297 млн руб. (141 млн долл. США).

Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,07%, казначейские акции — 0,02%, акции в свободном обращении — 40,62%.

АО «БКС Банк» (универсальная лицензия на осуществление банковских услуг № 101 от 29.11.2018) — коммерческий банк, входящий в состав финансовой группы БКС, реализующий стратегию построения универсального цифрового банка. БКС Банк объединяет четыре бизнес-линии: цифровой банк для розничных клиентов, кредитный маркетплейс Одобрим.ру, цифровой банк для предпринимателей Сфера* и корпоративный банковский бизнес. К 2022 году БКС Банк ставит цель по привлечению и обслуживанию миллиона физических лиц и 500 тыс. предпринимателей.

Единственный акционер БКС Банка — ООО «Компания БКС» — входит в число лидеров среди российских брокеров по оборотам, по темпам роста региональной сети и клиентской базы. АО «БКС Банк» осуществляет деятельность по всей территории России, имеет филиал в г. Москва и насчитывает 52 кредитно-кассовых офисов в регионах страны.

* Система «Банк Сфера» — корпоративная информационная система, предназначенная для удаленного обслуживания клиента с использованием сети интернет (в т.ч. с использованием мобильного приложения), обеспечивающая, в том числе, подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов клиента, включая платежные документы клиента в электронном виде и предоставление информации о движении средств по счетам, в том числе с использованием карты. Услуги оказывает АО «БКС Банк», универсальная лицензия ЦБ РФ№ 101 от 29.11.2018. Официальный сайт — sfera.ru.