Промсвязьбанк и ПС «Мир» заключили соглашение о развитии и интеграции платежных технологий

Промсвязьбанк и платежная система «Мир» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились о стратегическом сотрудничестве. Документ подписан заместителем генерального директора ПС «Мир» Сергеем Бочкаревым и руководителем розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергеем Малышевым.

Работая вместе, Промсвязьбанк и ПС «Мир» предложат клиентам банка комплексные программы обслуживания на основе smart-данных «Мир». Портфель карт «Мир» Промсвязьбанка превышает 400 тыс. шт., банк планирует увеличить эмиссию за счет выпуска всех видов карт для всех категорий клиентов.

«Мы активно взаимодействуем с платежной системой "Мир", развивая цифровые каналы и дистанционные сервисы обслуживания. ПСБ в этом году одним из первых запустил бесконтактную оплату Mir Pay и платежный сервис Samsung Pay для держателей карт «Мир». Объединив нашу экспертизу и технологии smart-данных, мы предоставим клиентам услуги и сервисы нового уровня, работая в режиме «здесь и сейчас», — отметил руководитель розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергей Малышев.

«Smart-данные – это не просто популярный тренд, а реальная возможность для бизнеса показать максимальную эффективность, реализуя для своих клиентов наиболее подходящие продукты и услуги. На основе «умных» данных Промсвязьбанк совместно с ПС «Мир» смогут как предлагать комплексные решения, так и создавать уникальные продуктовые предложения для клиентов ПСБ», — говорит заместитель гендиректора ПС «Мир» Сергей Бочкарев.

Сегодня клиентам Промсвязьбанка доступен широкий перечень возможностей по картам ПС «Мир» — удобные расчетные сервисы, повышенный кэшбэк за покупки в различных категориях, выгодные условия для размещения средств на накопительных счетах, денежные переводы и оплата услуг.