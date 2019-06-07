Промсвязьбанк будет способствовать комплексному развитию Московской области

Промсвязьбанк и Московская область в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) заключили соглашение о банковском сотрудничестве. Документ был подписан председателем Промсвязьбанка Петром Фрадковым и губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

В числе приоритетных задач – социально-экономическое развитие региона, в том числе работа по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства (МСП) и инвестирования. Также банк будет способствовать развитию производственного, агропромышленного, дорожно-транспортного, топливно-энергетического, жилищно-коммунального и социального комплексов Московской области. Согласно достигнутым договоренностям, стороны будут организовывать совместные консультации для бизнеса и проводить рабочие группы.

«На территории Московской области расположены крупные предприятия, заводы, военные части, проживает большое количество людей, и мы видим огромный потенциал для развития банка именно тут. Промсвязьбанк намерен стать надежным партнером для правительства и жителей Подмосковья. На текущий момент банк уже профинансировал проекты в области на общую сумму в 35 млрд рублей., в ближайших планах – проекты еще на 50 млрд рублей. Уверены, что подписанное соглашение откроет новые возможности для нашего сотрудничества», — говорит Петр Фрадков.