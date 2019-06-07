Примсоцбанк предлагает индивидуальным предпринимателям экспресс-рефинансирование потребительских кредитов

Примсоцбанк предлагает индивидуальным предпринимателям рефинансировать имеющиеся потребительские кредиты и кредитные по бизнес-тарифам с минимальным пакетом документов. Решение по кредиту принимается в течение 24-х часов.

Продукт успешно закрывает потребность малого и среднего бизнеса в оперативном финансировании на пополнение оборотных средств, приобретение и ремонт основных фондов. Специалисты банка оптимизировали процесс принятия решения, сократив время ожидания в 4 раза. Быстро пройдёт не только получение решения по кредиту, но и подача заявки, ведь пакет документов, необходимых для оформления, уменьшен в 2 раза.

— Особый статус ИП позволяет им пользоваться всеми плюсами как потребительского, так и корпоративного кредитования, — отмечает Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», — По данным Банки.ру, средняя ставка по потребительским кредитам в 2018 году составляла от 18,06 до 20,41% годовых, а кредитование по нашим бизнес-тарифам позволяет снизить практически на треть.

В рамках программы «Бизнес-экспресс» можно рефинансировать потребительские кредиты на сумму от 300 тысяч до 3 миллионов рублей под залог недвижимости или легкового автотранспорта по ставке 13.5% годовых на срок от 3 месяцев до 4 лет. Подробные условия кредитования и требования к заёмщикам можно узнать в любом из офисов ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», обслуживающих юридических лиц, на официальном сайте и по телефону 8(800)200-42-02.