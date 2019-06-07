Бизнес без кассовых разрывов: Примсоцбанк вводит овердрафты с беспроцентным периодом

Примсоцбанк объявляет о запуске овердрафт для малого и среднего бизнеса с беспроцентным периодом. Ставка по овердрафту составляет 14% годовых, длительность грейс-периода составляет 10 дней.

Как отмечают специалисты Примсоцбанка, овердрафты чаще всего используются для перекрытия кассовых разрывов и непредвиденных расходов, а также для краткосрочного использования кредитных средств. Наличие беспроцентного периода минимизирует расходы бизнеса в таких ситуациях.

— Фактически вы получаете привычную для потребительского сегмента кредитную карту, только для нужд бизнеса. Использование таких продуктов даёт значительную свободу для манёвра в повседневной деятельности компании, — отмечает Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Овердрафт с беспроцентным периодом открывается на сумму от 100 тысяч до 8 миллионов рублей. Беззалоговый лимит — до 4 миллионов, в качестве обеспечения принимаются недвижимость и автотранспорт, страхование не требуется. Договор действует в течение 12 месяцев, грейс-период составляет 10 дней, далее проценты начисляются по ставке 14% годовых.

Подробные условия кредитования и требования к заёмщикам можно узнать в любом из офисов ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», обслуживающих юридических лиц, на официальном сайте и по телефону 8(800)200-42-02.