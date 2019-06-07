Мужчины тратят на моду больше женщин

Райффайзенбанк проанализировал траты клиентов на одежду в первом квартале 2019 года. Как выяснилось, мужчины тратят на покупку в магазинах одежды, обуви и аксессуаров больше, чем женщины, причем наиболее значительна эта разница для людей в возрасте до 24 и после 45 лет.

Лидерство в списке самых популярных мест для модных покупок за сегментом онлайн: в первом квартале 2019 года Wildberries опередил ЦУМ и занял первое место по общей сумме трат. При этом объем трат, совершенных клиентами Райффайзенбанка в онлайн-магазинах моды , в 1 кв. 2019 года вырос на 89% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Общий чек оффлайн-магазинов в 1 кв. 2019 года, наоборот, упал на 7%.

«Модный шоппинг — одно из самых приятных занятий, и мы видим, что с развитием онлайн-бутиков оно становится доступным нашим клиентам в любой точке мира, — сказал Дмитрий Коловский, руководитель направления по развитию кредитных карт Райффайзенбанка. — Теперь для тех, кому понадобились средства на спонтанные модные радости, также доступно оформление кредитных карт прямо из приложения Райффайзен-Онлайн».

«В первом квартале 2019 года самыми популярными мужскими товарами, которые наши покупатели заказывали на Wildberries, стали брюки, футболки, кроссовки, костюмы (деловые и спортивные), ботинки и джинсы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенно увеличилось число заказов обуви, в частности, кроссовок (+229%) и ботинок (+202%)», — рассказал Вячеслав Иващенко, директор по развитию бизнеса крупнейшего интернет-магазина Wildberries. Увеличение объема покупок в 1 кв. 2019 года Вячеслав связал с ростом количества уникальных покупателей (пользователей) Wildberries на 89%, что обусловлено расширением ассортимента, ростом сети пунктов выдачи заказов и поддержанием высокого уровня обслуживания покупателей — доставки 80% заказов на следующий день и 99% — бесплатно.

Более подробно о кредитных картах Райффайзенбанка можно узнать на сайте.