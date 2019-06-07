Райффайзенбанк и Mastercard расширяют партнерство по внедрению сервиса снятия наличных в кассах магазинов при оплате покупок картой

Райффайзенбанк и Mastercard заключили соглашение о развитии сервиса снятия наличных при оплате покупок на кассах в торгово-сервисных предприятиях. Документ подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) членом правления Райффайзенбанка Никитой Патрахиным и главой Mastercard в России Алексеем Малиновским.

Mastercard первой в России представила сервис «Наличные с покупкой» и активно работает над расширением партнерской сети. Совместная работа с Райффайзенбанком уже идет: партнеры реализуют проект по внедрению нового сервиса в супермаркетах «БИЛЛА». Новое соглашение предусматривает расширение сотрудничества для запуска «Наличных с покупкой» в других торговых точках, где эквайером выступает Райффайзенбанк.

«Внедрение сервиса „Наличные с покупкой“ будет способствовать развитию инфраструктуры торгового сектора, положительно повлияет на розничный бизнес и увеличит безналичный оборот денежных средств за счёт более активного использования карт. Новая услуга также создаст дополнительные инструменты для повышения эффективности эквайрингового бизнеса в России и развития инновационных банковских услуг», — прокомментировал Никита Патрахин, член правления Райффайзенбанка.

«Мы выводим на российский рынок передовые платежные технологии, которые содействуют росту безналичной экономики и делают повседневную жизнь россиян еще более комфортной. „Наличные с покупкой“ — актуальный сервис для нашей большой страны, где есть много удаленных районов без банковских отделений или банкоматов. Поэтому партнерство Mastercard и Райффайзенбанка — это не только расширение географии нашего нового сервиса, но и вклад в развитие инфраструктуры в регионах», — отметил Алексей Малиновский, глава Mastercard в России.

Чтобы воспользоваться инновационным сервисом, покупателям достаточно сделать покупку на любую сумму, выбрав оплату картой и одновременно с этим запросив у кассира выдачу наличных. Для снятия доступны суммы не больше 5000 рублей в рамках одной операции. «Наличные с покупкой» Mastercard оценили покупатели уже в десятках стран по всему миру, включая США, Великобританию, Германию, Австрию и другие.

Mastercard первой в России запускает сервис снятия наличных при оплате покупки картой на кассе. Анонс новой услуги состоялся на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году. В сентябре был запущен пилотный проект в Москве и объявлено русское название новой услуги — «Наличные с покупкой». В октябре Mastercard и Райффайзенбанк сообщили, что планируют внедрить сервис в магазинах торговой сети «БИЛЛА».

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 11-е место по размеру активов по итогам первого квартала 2019 года, находится на 7-ом месте по объему средств физических лиц, 7-ом месте по размеру розничного кредитного портфеля, а также на 7-ом месте по размеру чистой прибыли.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 47 000 сотрудников обслуживают 16,3 млн клиентов более чем в 2 100 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

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