Примсоцбанк добавил возможность частичного досрочного погашения потребительских кредитов и заказа наличных в интернет-банке

Примсоцбанк обновил сервисы дистанционного обслуживания розничных клиентов: интернет-банкинг и мобильное приложение «ПримСоц Л@йн». У клиентов Банка появилась возможность подать заявление на частичное досрочное погашение потребительского кредита с мобильного устройства или ПК, а также заказать крупную сумму наличных для получения в офисе банка.

Для этого необходимо заполнить заявку «Досрочное погашение» в разделе «Кредиты», указав сумму погашения (не включает ваш ежемесячный платеж), и способ погашения: уменьшение платежа или сокращение срока кредита. Результат обработки заявки будет доступен в личном кабинете «ПримCоцЛ@йн».

Кроме того, клиенты банка теперь могут дистанционно заказать наличные денежные средства со счёта. Для этого нужно перейти в раздел «Заявления, сообщения» и выбрать услугу «Заказ наличных». Сумма заказа от 300 000 рублей.

Более подробную информацию об услугах можно получить по телефону 8-800-200-42-02. Получить ссылку для перехода в интернет-банк или скачивания мобильного приложения можно на сайте банка.