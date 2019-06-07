Россельхозбанк и крупнейший производитель подсолнечного масла «Юг Руси» договорились о развитии экспорта

В рамках Петербургского международного экономического форума – 2019 АО «Россельхозбанк» и «Юг Руси» - крупнейший российский производитель бутилированного растительного масла заключили соглашение о сотрудничестве. Со стороны Россельхозбанка документ подписал Председатель Правления Борис Листов, со стороны «Юга Руси» – Генеральный директор Нелли Субботина.

Соглашение предусматривает укрепление взаимовыгодного сотрудничества с целью развития экспортного потенциала компании, решения приоритетных задач социально-экономического развития, укрепления экономического и промышленного потенциала. В рамках документа РСХБ расширит финансовую поддержку компании. На привлеченные средства «Юг Руси» повысит загрузку действующих перерабатывающих мощностей и поставит дополнительный объем продукции на внешние рынки.«Юг Руси» занимает лидирующие позиции на рынке бутилированного подсолнечного масла России (марки «Золотая Семечка», «Злато», «Аведовъ», «Аннинское», «Юг Руси», и др.). На текущий момент «Юг Руси» обладает мощностями по переработке 2,1 млн. тонн маслосемян в год, сетью элеваторов общей емкостью по хранению 1,4 млн. тонн зерна, морским портовым терминалом в г. Ростове-на-Дону общей пропускной способностью 2,8 млн. тонн в год.«Россельхозбанк подписал соглашение с российским лидером по производству подсолнечного масла в стране, компанией «Юг Руси». РСХБ профинансирует предприятие для дозагрузки перерабатывающих мощностей. Дополнительный объем продукции компания поставит на внешние рынки. Поддержка банка позволит компании до июля 2020 увеличить объем экспорта более чем на 200 млн долларов. В планах на следующий сезон - нарастить его до 1 млрд долларов», – отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

«Перед нами, стоит задача по двукратному увеличению экспорта, - рассказала Генеральный директор «Юг Руси» Нелли Субботина. - Для ее решения необходим существенный рост загрузки мощностей и закупки сельхозпродукции, что невозможно без финансовой поддержки. Именно с этой целью мы и подписали соглашение с нашим давним партнером – Россельхозбанком. Уверена, что только вместе мы сможем выполнить задачи по наращиванию поставок российской агропродовольственной продукции на международный рынок».