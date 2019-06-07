Солид банк запустил чат-бот для общения с клиентами в Whatsapp

АО «Солид банк» запустил чат-бот в мессенджере Whatsapp, с помощью которого можно получить консультацию по кредитам, оставить заявку, узнать актуальные курсы валют и информацию о действующих вакансиях банка.

Чтобы начать общение с ботом и получить интересующую информацию, необходимо, используя смартфон, пройти по ссылке и отправить сообщение, которое подтягивается в чат автоматически. Бот расскажет о банке, его услугах и ответит на вопросы пользователя. Удобной опцией данного чата является возможность отправить заявку на кредит, не выходя из мессенджера.

Кроме условий по кредитам бот информирует об актуальных курсах обмена валют, а также, по запросу пользователя, предоставляет актуальные вакансии, действующие по всей сети Солид Банка.

«При диджитализацию всего на свете говорить уже даже как-то не прилично, а также упоминать о том, что настало время, когда не клиент идет в банк, а банк идет к клиенту. Компаниям, которые не могут угнаться за этими трендами, все труднее сохранять позиции на рынке, – комментирует Председатель Правления АО «Солид Банк» Геннадий Фофанов. – Солид Банк – клиентоориентированный банк, поэтому мы общаемся с клиентами там, где им комфортней. Запуск чат-бота в популярном мессенджере, это один из этапов реализации данной стратегии, наряду с развитием сервисов дистанционного банковского обслуживания. В первые же часы запуска чат-бота мы получили много восторженных отзывов от клиентов, которым наша идея очень понравилась. Вместе с клиентами, на основании их пожеланий и рекомендаций, мы модернизируем этот сервис. Отличительной особенностью бота Солид Банка в том, что помимо предоставления информации по услугам и продуктам банка, робот иногда развлекает участников чата милыми шутками, что, безусловно, приятно пользователям, т.к. мессенджеры кроме утилитарной функции выполняют еще и развлекательную».