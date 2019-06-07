Средняя цена ОСАГО за январь-май снизилась почти на 6%

Для легковых автомобилей физических лиц средняя цена полиса ОСАГО за январь-май 2019 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1%, а для легковых автомобилей юридических лиц - на 13,5%. Об этом сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
Он отметил, что для грузовых автомобилей средняя цена снизилась на 11,2%, для мотоциклов и мотороллеров - на 18,6%, для тракторов - на 12,5%.
При этом для тех типов транспортных средств, убыточность обязательной “автогражданки” для которых выше, средняя цена ОСАГО, напротив, выросла. Так, на 7,1% выросла средняя цена полиса для такси, на 12,3% - для автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, на 6,9% - для троллейбусов и на 5,5% - для трамваев.
“Мы видим, что конкуренция между страховщиками на рынке ОСАГО по-прежнему остается высокой и приводит к тому, что средняя цена полиса продолжает демонстрировать снижение. Сейчас конкуренция идет главным образом в разрезе типов ТС и регионов. А после того, как реформа по либерализации тарифов будет закончена и страховщики получат возможность учитывать параметры, влияющие на аварийность конкретного водителя, безаварийные автовладельцы, уверен, ощутят ценовую конкуренцию за них среди страховщиков ОСАГО”, - сказал Евгений Уфимцев.
Изменение средней цены полиса ОСАГО
|
Тип ТС
|
январь-май 2018
|
январь-май 2019
|
Изменение
|
1 Мотоциклы и мотороллеры
|
1 126,41 ₽
|
917,34 ₽
|
-18,6%
|
2 Легковые автомобили
|
5 735,96 ₽
|
5 461,06 ₽
|
-4,8%
|
ФЛ
|
5 598,53 ₽
|
5 370,35 ₽
|
-4,1%
|
ЮЛ
|
8 115,97 ₽
|
7 018,40 ₽
|
-13,5%
|
Такси
|
16 260,57 ₽
|
17 420,97 ₽
|
7,1%
|
3 Грузовые автомобили
|
7 841,43 ₽
|
6 965,09 ₽
|
-11,2%
|
4 Автобусы
|
7 551,56 ₽
|
7 273,22 ₽
|
-3,7%
|
Обычные
|
5 656,77 ₽
|
4 877,05 ₽
|
-13,8%
|
Регулярные перевозки
|
12 912,96 ₽
|
14 503,04 ₽
|
12,3%
|
5 Троллейбусы
|
9 174,34 ₽
|
9 803,96 ₽
|
6,9%
|
6 Трамваи
|
5 360,66 ₽
|
5 652,99 ₽
|
5,5%
|
7 Тракторы, самоходные дорожно-строительные и др машины
|
1 290,96 ₽
|
1 129,37 ₽
|
-12,5%
|
Общий итог
|
5 697,91 ₽
|
5 376,95 ₽
|
-5,6%
Источник: АИС РСА