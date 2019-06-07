Новости

Средняя цена ОСАГО за январь-май снизилась почти на 6%

7 июня 2019

Для легковых автомобилей физических лиц средняя цена полиса ОСАГО за январь-май 2019 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1%, а для легковых автомобилей юридических лиц - на 13,5%. Об этом сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Он отметил, что для грузовых автомобилей средняя цена снизилась на 11,2%, для мотоциклов и мотороллеров - на 18,6%, для тракторов - на 12,5%.

При этом для тех типов транспортных средств, убыточность обязательной “автогражданки” для которых выше, средняя цена ОСАГО, напротив, выросла. Так, на 7,1% выросла средняя цена полиса для такси, на 12,3% - для автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, на 6,9% - для троллейбусов и на 5,5% - для трамваев.

“Мы видим, что конкуренция между страховщиками на рынке ОСАГО по-прежнему остается высокой и приводит к тому, что средняя цена полиса продолжает демонстрировать снижение. Сейчас конкуренция идет главным образом в разрезе типов ТС и регионов. А после того, как реформа по либерализации тарифов будет закончена и страховщики получат возможность учитывать параметры, влияющие на аварийность конкретного водителя, безаварийные автовладельцы, уверен, ощутят ценовую конкуренцию за них среди страховщиков ОСАГО”, - сказал Евгений Уфимцев.

Изменение средней цены полиса ОСАГО

Тип ТС

январь-май 2018

январь-май 2019

Изменение

1 Мотоциклы и мотороллеры

1 126,41 ₽

917,34 ₽

-18,6%

2 Легковые автомобили

5 735,96 ₽

5 461,06 ₽

-4,8%

ФЛ

5 598,53 ₽

5 370,35 ₽

-4,1%

ЮЛ

8 115,97 ₽

7 018,40 ₽

-13,5%

Такси

16 260,57 ₽

17 420,97 ₽

7,1%

3 Грузовые автомобили

7 841,43 ₽

6 965,09 ₽

-11,2%

4 Автобусы

7 551,56 ₽

7 273,22 ₽

-3,7%

Обычные

5 656,77 ₽

4 877,05 ₽

-13,8%

Регулярные перевозки

12 912,96 ₽

14 503,04 ₽

12,3%

5 Троллейбусы

9 174,34 ₽

9 803,96 ₽

6,9%

6 Трамваи

5 360,66 ₽

5 652,99 ₽

5,5%

7 Тракторы, самоходные дорожно-строительные и др машины

1 290,96 ₽

1 129,37 ₽

-12,5%

Общий итог

5 697,91 ₽

5 376,95 ₽

-5,6%

Источник: АИС РСА


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Конференция БКС «В ногу со временем: как заработать и приумножить капитал», 6 июня 2019 г.
Онлайн-трансляция конференции БКС по финансовой грамотности (прямой эфир)
Франц Хеп: «Не жалейте времени на финансовое самообучение, иначе время ударит по вашему кошельку»
Евгений Тищенко: «Сегодня кризис, а завтра – нет»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании