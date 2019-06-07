Средняя цена ОСАГО за январь-май снизилась почти на 6%

Для легковых автомобилей физических лиц средняя цена полиса ОСАГО за январь-май 2019 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1%, а для легковых автомобилей юридических лиц - на 13,5%. Об этом сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Он отметил, что для грузовых автомобилей средняя цена снизилась на 11,2%, для мотоциклов и мотороллеров - на 18,6%, для тракторов - на 12,5%.

При этом для тех типов транспортных средств, убыточность обязательной “автогражданки” для которых выше, средняя цена ОСАГО, напротив, выросла. Так, на 7,1% выросла средняя цена полиса для такси, на 12,3% - для автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, на 6,9% - для троллейбусов и на 5,5% - для трамваев.

“Мы видим, что конкуренция между страховщиками на рынке ОСАГО по-прежнему остается высокой и приводит к тому, что средняя цена полиса продолжает демонстрировать снижение. Сейчас конкуренция идет главным образом в разрезе типов ТС и регионов. А после того, как реформа по либерализации тарифов будет закончена и страховщики получат возможность учитывать параметры, влияющие на аварийность конкретного водителя, безаварийные автовладельцы, уверен, ощутят ценовую конкуренцию за них среди страховщиков ОСАГО”, - сказал Евгений Уфимцев.