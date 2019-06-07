Правительство Иркутской области подписало соглашение о взаимодействии в сфере осуществления закупок малого объема

Правительство Приангарья подписало соглашение о сотрудничестве с ЗАО «Сбербанк-АСТ» по взаимодействию в сфере осуществления закупок малого объема посредством онлайн-сервиса. Подписание состоялось в рамках международного экономического форума – 2019 в Санкт-Петербурге.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, подписи под документом поставили заместитель председателя правительства региона Антон Логашов и гендиректор электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» Николай Андреев.

В регионе уже действует два интернет-ресурса (электронных магазина), позволяющих обеспечить эффективность и прозрачность закупочной деятельности заказчиков региона, автоматизацию процедур малых закупок. Использование еще одного ресурса даст возможность максимально оперативно и эффективно заказчикам выбрать и сравнить товары, коммерческие предложения контрагентов, осуществить процедуры закупок в режиме online, а поставщикам расширить рынки сбыта своей продукции.