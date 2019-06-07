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Сбербанк впервые в Иркутске проведет виртуальную экскурсию по новостройке

7 июня 2019

8 июня в Иркутске впервые состоится экскурсия нового формата- виртуальное путешествие по новостройке. Проект «Виртуальное лето» запускает АО «ФСК «Новый город» совместно с партнером – Байкальским банком СБербанка.

Увидеть будущую квартиру со всеми подробностями планировки, инфраструктуры придомовой территории теперь возможно даже на этапе закладки фундамента будущего дома. Организаторы проекта создали уникальный виртуальный экскурс с использованием новой технологии VR-очков специально для будущих новоселов Иркутска. После участия в реалистичной экскурсии клиенты строительной компании  смогут сделать выбор любой понравившейся  квартиры.

Мероприятие состоится в офисе застройщика 8 июня с 10 до 14 ч. по адресу: ул. Ямская, 4


/ СИА /
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