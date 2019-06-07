Майская инфляция в РФ: влияние повышения НДС почти исчерпано

В мае продолжилась тенденция к замедлению инфляции потребительских цен. Годовая инфляция за май осталась на уровне 5,2%, что совпало с нашим прогнозом. Помесячные темпы инфляции в мае составили 0,3%, как и месяц назад.

В годовом выражении в мае сильно замедлился рост цен на непродовольственные товары, инфляция в этом сегменте составила только 4,4%, а в секторе услуг – тоже всего 5,1%. Пищевая инфляция, тем не менее, остается самой высокой, ее темпы роста составили 5,9% в годовом исчислении, а без учета плодоовощной продукции она выросла в мае на 5,6%. Как и ранее, в лидерах роста цен оказались сахар-песок (+24,4% в годовом исчислении), яйцо куриное (+15% в годовом исчислении), мясо и птица (почти 11%), а также крупы и бобовые (8,4%), по другим группам продуктов питания рост был более сдержанный.

Цены на автомобильный бензин в мае по сравнению с апрелем, снова начали расти, хотя прибавили только 0,3%, а в годовом исчислении их рост замедлился до 7,9%.

Таким образом, можно сказать, что эффект повышения НДС в мае был почти полностью нивелирован. Вместе с тем тревогу вызывает резкий рост цен на продукты питания, который пока не останавливается, так как его подогревает рост тарифов на электроэнергию, цен на корма и т.д. Тем не менее, сдержанные темпы инфляции в мае могут повлиять на решение Банка России по ключевой ставке, но, скорее всего, снижать ее начнут только во втором полугодии, и то, если цены на нефть останутся высокими.

Наталья Мильчакова , ИАЦ "Альпари"