Рубль не обращает внимания на ПМЭФ

Российскому рублю совершенно все равно, что происходит на ПМЭФ, потому что основные заявления выглядят довольно популистскими, а пути решения ключевых проблем парят где-то в нижних слоях атмосферы. Например, заявления о том, что экономический рост должен быть сбалансированным, в то время как экономика должна находить импульсы роста не только в снижении стоимости кредитования.

Интересно, что власти действительно наблюдают риски рецессии. И к рецессии экономическую систему ведет сектор потребительского кредитования, так как в нем есть перекосы, «пузыри», и это видно невооруженным глазом. Рост кредитования на фоне слабых доходов населения пугает Центробанк.

Что можно сделать в такой ситуации? На самом деле, мало что действительно эффективного. Можно попробовать ограничить кредитование тех слоев населения, которым не по карману банковская ставка, но это простимулирует к развитию теневой рынок кредитов. Можно заложить в ставку риски невозврата, но тогда цена такого займа ударит по потребителю еще сильнее. Можно сузить рынок кредитования, но тогда банки будут меньше зарабатывать. Кажется, что это замкнутый круг, но решение проблемы все-таки должно идти изнутри, от активизации рынка занятости и увеличения динамики с реальными доходами.

Доллар сегодня днем отступает и торгуется по 65,18 руб., выдерживая в силе тем самым коридор 65,00-65,50. Евро сегодня смотрится чуть хуже, чем накануне, и стоит 73,18 руб. Волатильность в рублевых парах может несколько увеличиться ближе к вечеру за счет внешних событий.

Анна Бодрова, ИАЦ "Альпари"