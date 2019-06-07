26 млн рублей материнского капитала обналичила банда в Иркутской области

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 7 жительниц города Тулуна, Тулунского района и города Нижнеудинска. В зависимости от роли и степени участия, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Фото: posobie.help

По информации областной прокуратуры, с 2014 года по 2017 год 38-летняя злоумышленница, являясь директором агентств недвижимости в городе Тулуне, организовала незаконное обналичивание средств по сертификатам на материнский капитал путем совершения фиктивных сделок займа и купли-продажи объектов недвижимости. При этом шесть сотрудниц данного агентства, работая в должности риелторов, осуществляли поиск женщин, получивших указанные сертификаты, для совершения незаконных сделок. За свои услуги они получали значительную часть от денежных сумм, перечисленных по сертификатам.В числе обратившихся к женщинам установлено 58 жительниц Иркутской области. В отношении них уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.Бюджету РФ причинен ущерб в сумме более 26 млн рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Тулунский городской суд.