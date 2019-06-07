Райффайзенбанк усиливает направление электронной коммерции в корпоративном сегменте

Георгий Коннов займет должность руководителя направления электронной коммерции в управлении корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка. Задачей Георгия станет внедрение и развитие новых клиентских сервисов и технологий и поддержка существующих направлений преимущественно в областях электронной коммерции, включая эквайринг и инкассацию.

«Георгий приносит с собой богатый опыт в области развития продуктов электронной коммерции, проектного управления и разработки. Последние 8 лет он проработал в одном из самых успешных поставщиков финансовых сервисов в России и СНГ, где дорос до роли директора по развитию продуктов e-commerce и заработал себе солидную репутацию и узнаваемость на рынке. Уверен, что сочетание уникального опыта Георгия и его свежего взгляда на отрасль позволят нам реализовать множество интересных инициатив и открыть новые источники развития бизнеса Райффайзенбанка, в том числе, в неклассических для традиционного корпоративного банка областях», - прокомментировал назначение Анатолий Шведов, руководитель управления корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка.

«Гибкий подход к разработке продуктов в Райффайзенбанке – не дань моде, а осознанный выбор, призванный обеспечить клиентам качественный и современный сервис. Для меня это реальная возможность исследовать потребности клиентов системообразующего банка и создавать продукты, увеличивающие оборот наших партнеров. Я рад помочь команде эквайринга в создании востребованных решений», - прокомментировал Георгий Коннов, руководитель направления электронной коммерции управления корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка.