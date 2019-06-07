Райффайзенбанк открыл новое отделение в новосибирском Академгородке

Райффайзенбанк расширять свое присутствие в Новосибирске и объявляет об открытии нового дополнительного офиса «Академгородок» по адресу: ул. Ильича, д. 6. В Советском районе это первое отделение банка. Всего в Новосибирской области теперь работает семь отделений, в которых обслуживается более 54,2 тысячи активных частных клиентов и более 11 тысяч юридических лиц.

Дизайн офиса выдержан в концепции отделений нового формата, в которых предусмотрена современная и удобная клиентская зона, и круглосуточная зона самообслуживания.

В день официального открытия, 6 июня, Райффайзенбанк организовал праздник для жителей городка. Вблизи офиса Райффайзенбанка работал яркий желтый фургон с бесплатным кофе по-венски для всех желающих, ведущий провел несколько веселых викторин с призами от банка, а музыкальный аккомпанемент струнного трио создавал особую атмосферу.

«Идея открытия офиса в одном из главных научных центров страны возникла давно. И я уверена, что отделение будет очень успешным. Новый офис банка расположен в Торговом центре «Академгородка» – в историческом центре, оживленном месте района, где сосредоточено большое количество магазинов и кафе. В близи офиса есть удобная парковка. Это позволит нашим клиентам пользоваться услугами Райффайзенбанка с еще большим комфортом, – говорит Наталья Голубева, заместитель начальника по розничному бизнесу РЦ «Сибирский» Райффайзенбанка».

В отделении «Академгородок» розничные клиенты могут оформить кредиты, ипотеку, вклады, банковские карты. В офисе работает премиальная зона, где клиенты могут получить консультации специалистов по любым финансовым вопросам. Представителям бизнеса банк предлагает открыть расчетный счет, подключить зарплатный проект, оформить кредит на развитие бизнеса.

«В период активного развития цифровых каналов и услуг мы хотим сохранить и расширить возможности клиентов по личному общению с менеджерами банка. В Академгородке работает сильнейшая команда профессионалов как в розничных услугах, так и в услугах для юрлиц. Мы каждый день узнаем о своих действующих и потенциальных клиентах что-то новое, стремимся учитывать их интересы и высокие требования», – отметила Наталья Голубева.

Режим работы дополнительного офиса: