Более 9,7 миллионов рублей заплатят нарушители земельного законодательства в Приангарье

С января по май в Иркутской области специалистами Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии было выявлено порядка 1 тысячи нарушений и привлечено к административной ответственности около 925 лиц. Сумма штрафов за нарушения земельного законодательства превысила 9,7 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Росреестра. Фото: rosrealt.ru

Самым частым нарушением является самовольный захват земельного участка, в том числе увеличение площади участка за счет соседних, вынос за границы участка ограждений и построек.«Чтобы защитить себя от противоправных действий соседа, нужно быть правообладетелем земельного участка, границы которого нарушены. Для этого права на участок должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или подтверждаться правоустанавливающими документами. Кроме того, прежде, чем пожаловаться на соседа, необходимо выяснить, установлены ли границы (проведено межевание) вашего и соседского земельного участка по правилам, предусмотренным законом: определены ли координаты характерных точек границ земельных участков», – пояснил Антон Кошкарев, начальник отдела государственного земельного надзора ведомства.

Жители Иркутской области, столкнувшиеся с незаконным занятием части своего земельного участка или любым другим нарушением земельного законодательства, могут обратиться с заявлением в Управление или орган муниципального земельного контроля. В Управление можно обратиться письменно, в электронном виде через сайт Росреестра или на личном приеме в Управлении.